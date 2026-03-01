Good News ; लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का प्रमुख केंद्र बना बरेली जिला अस्पताल
बरेली जिला अस्पताल में वरिष्ठ सर्जन डॉ. एमपी सिंह के नेतृत्व में रोजाना दो से चार लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किए जा रहे हैं.
बरेली : यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में हो रहे प्रयास अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगे हैं. बरेली का जिला अस्पताल लगातार आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहा है. अब यह अस्पताल उत्तर प्रदेश के उन चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में शामिल है, जहां नियमित रूप से लेप्रोस्कोपिक (दूरबीन) सर्जरी की जा रही हैं.
जिला अस्पताल में वरिष्ठ सर्जन डॉ. एमपी सिंह बताया कि उनकी कोशिश है कि जिला अस्पताल में मरीजों को वही सुविधाएं मिलें, जो बड़े निजी अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं. इसी क्रम में प्रतिदिन दो से चार लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किए जा रहे हैं. इस तकनीक से मरीजों को कम दर्द, कम रक्तस्राव और जल्दी स्वस्थ होने का लाभ मिलता है. मरीजों को पहले की तरह बड़ी चीरा सर्जरी की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है.
डॉ. एमपी सिंह की टीम में जनरल सर्जन डॉ. अंजलि सोनी और डॉ. मुकदा शर्मा समेत कई युवा और अनुभवी चिकित्सक शामिल हैं. डॉ. अंजलि सोनी ने बताया कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. हाल ही में डॉ. एमपी सिंह के साथ मिलकर कई सफल ऑपरेशन किए गए हैं. डॉ. मुकदा शर्मा ने बताया कि अब अस्पताल में जटिल और कठिन ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं. डॉक्टरों की टीम आधुनिक तकनीक के जरिए मरीजों का इलाज कर रही है. आने वाले समय में कई अन्य सुविधाएं शुरू करने की तैयारी है. इसी कड़ी में सीएमओ डॉक्टर विश्राम भी लगातार जिला अस्पताल के डॉक्टरों को प्रेरित करते हैं.
