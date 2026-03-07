बरेली की सुरभि यादव ने हासिल की UPSC एग्ज़ाम में 14वीं रैंक, चौथ प्रयास में मिली सफ़लता
बजरंग एन्क्लेव की रहने वाली 25 वर्षीय सुरभि यादव दिल्ली में केंद्र सरकार के ‘माय भारत’ कार्यक्रम में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 9:03 PM IST
बरेली: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में बरेली की बेटी सुरभि यादव ने अखिल भारतीय स्तर पर 14वीं रैंक हासिल की है. इस उपलब्धि से पूरे शहर और जिले में खुशी का माहौल बना हुआ है. परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों ने सुरभि की इस ऐतिहासिक सफलता पर गर्व जताते हुए उन्हें ढेरों बधाई दी है. बजरंग एन्क्लेव की रहने वाली 25 वर्षीय सुरभि यादव ने अपने चौथे प्रयास में यह बड़ा मुकाम हासिल किया है.
वर्तमान में उपनिदेशक पद पर हैं तैनात: वर्तमान में वह दिल्ली में केंद्र सरकार के ‘माय भारत’ कार्यक्रम में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने जनवरी 2026 में ही इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाली थी. सुरभि की शुरुआती पढ़ाई अलग-अलग स्कूलों में हुई और बचपन से ही उनका लक्ष्य सिविल सेवा में जाना था. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंटरमीडिएट में मानविकी विषय चुना और बाद में दिल्ली से इतिहास ऑनर्स में स्नातक किया.
जामिया मिलिया इस्लामिया से मिला गाइडेंस: अपनी सिविल सेवा की तैयारी के दौरान उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के कोचिंग कार्यक्रम से भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन लिया. सुरभि ने बताया कि सफलता का यह सफर उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. वर्ष 2024 में उनका प्रीलिम्स एग्जाम भी क्लियर नहीं हो सका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तैयारी जारी रखी. लगातार कड़ी मेहनत और अटूट धैर्य के साथ चौथे प्रयास में अंततः उन्हें यह बड़ी सफलता प्राप्त हुई.
युवाओं के लिए निरंतर प्रयास का संदेश: उनका कहना है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं को समय की चिंता करने के बजाय अपने लक्ष्य और निरंतर प्रयास पर ध्यान देना चाहिए. सुरभि की इस उपलब्धि से बरेली के अन्य प्रतियोगी छात्र-छात्राओं और युवाओं को भी नई प्रेरणा मिली है. उनकी सफलता यह साबित करती है कि विफलता से घबराने के बजाय अपनी कमियों को सुधारना ही जीत का मार्ग प्रशस्त करता है. अब सुरभि एक आईएएस अधिकारी के रूप में देश की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
यह भी पढ़ें- मेरठ के तुषार गिरी ने UPSC एग्ज़ाम में हासिल की 395वीं रैंक, बताया सफ़लता का सीक्रेट