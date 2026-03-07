ETV Bharat / state

बरेली की सुरभि यादव ने हासिल की UPSC एग्ज़ाम में 14वीं रैंक, चौथ प्रयास में मिली सफ़लता

बरेली: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में बरेली की बेटी सुरभि यादव ने अखिल भारतीय स्तर पर 14वीं रैंक हासिल की है. इस उपलब्धि से पूरे शहर और जिले में खुशी का माहौल बना हुआ है. परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों ने सुरभि की इस ऐतिहासिक सफलता पर गर्व जताते हुए उन्हें ढेरों बधाई दी है. बजरंग एन्क्लेव की रहने वाली 25 वर्षीय सुरभि यादव ने अपने चौथे प्रयास में यह बड़ा मुकाम हासिल किया है.

वर्तमान में उपनिदेशक पद पर हैं तैनात: वर्तमान में वह दिल्ली में केंद्र सरकार के ‘माय भारत’ कार्यक्रम में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने जनवरी 2026 में ही इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाली थी. सुरभि की शुरुआती पढ़ाई अलग-अलग स्कूलों में हुई और बचपन से ही उनका लक्ष्य सिविल सेवा में जाना था. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंटरमीडिएट में मानविकी विषय चुना और बाद में दिल्ली से इतिहास ऑनर्स में स्नातक किया.