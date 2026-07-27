बरेली में नाबालिग छात्रा सुसाइड केस; पुलिस जांच में दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन के दबाव का दावा
जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने का दावा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 12:11 PM IST
बरेली: बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच में नए तथ्य सामने आए हैं. पुलिस के मुताबिक जांच में छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म होने, घटना का वीडियो बनाए जाने, वायरल करने और ब्लैकमेलिंग से जुड़े पहलुओं की जानकारी मिली है.
पुलिस का कहना है कि इन घटनाओं से उत्पन्न मानसिक तनाव के कारण छात्रा ने आत्महत्या की है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश और जांच जारी है.
पुलिस के अनुसार, 22 जुलाई 2026 को छात्रा इज्जतनगर स्थित ब्लू डायमंड होटल गई थी. इसी दौरान कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद विवाद की स्थिति बन गई और पुलिस को सूचना दी गई. जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि घटना से संबंधित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया था.
पुलिस का दावा है कि घर लौटने के बाद छात्रा ने वह वीडियो देखा, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई. उसने अगली सुबह आत्महत्या कर ली. इसके बाद से पुलिस आत्महत्या के कारणों की सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी शोहिबुद्दीन उर्फ शोएब से पूछताछ में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने का दावा है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में युवतियों को झांसे में लेकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाने, ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने जैसी बातें सामने आई हैं.
पुलिस इन दावों का सत्यापन कर रही है और एक महिला डॉक्टर की भूमिका की भी जांच की जा रही है. बिथरी चैनपुर थाने में शोएब, उसके दो अन्य साथियों जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. साथ ही हिंदू संगठन से जुड़े हिमांशु पटेल, देवेंद्र पटेल और निर्दोष राठौर के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
बिथरी थाना प्रभारी राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने 26 जुलाई को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसमें एक नाबालिग भी है. वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और वीडियो वायरल करने वालों की भूमिका सहित सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.
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