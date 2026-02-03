बरेली पूर्व सांसद के होटल लॉकर से चार लाख रुपये चोरी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा संदिग्ध
कोतवाली थाना क्षेत्र में है नामचीन होटल. घटना करीब एक सप्ताह पुरानी बताई जा रही है.
Published : February 3, 2026 at 8:46 AM IST|
Updated : February 3, 2026 at 8:59 AM IST
बरेली : कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक होटल के अकाउंट विभाग के लॉकर से करीब चार लाख रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है. होटल पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन का बताया जा रहा है. घटना के बाद से होटल प्रबंधन और पुलिस में खलबली मची हुई है. चोरी की घटना करीब एक सप्ताह पुरानी बताई जा रही है. बहरहाल मामले की गंभीरता और संदिग्ध पहलुओं को देखते हुए पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी है.
होटल डिप्लोमेट के महाप्रबंधक आकिब खान ने बताया कि 23 जनवरी को अकाउंट विभाग के लॉकर में साढ़े चार लाख रुपये रखे गए थे. 25 जनवरी की शाम जब लॉकर खोला गया तो उसमें केवल 50 हजार रुपये ही मिले. प्रारंभिक जांच में कोई ठोस सुराग न मिलने पर होटल प्रबंधन ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई. कार्रवाई में विलंब होने पर एसपी सिटी को भी पत्र भेजा गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई. जांच के दौरान होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जिसमें चोरी के समय कैमरे बंद पाए गए. इसके बाद पुलिस ने होटल के एक कर्मचारी की संदिग्ध आवाजाही और व्यवहार को देख हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.
कोतवाली पुलिस ने चोरी की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच पूरी होने के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, पूर्व सांसद के होटल में हुई चोरी की घटना को भी पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि फिलहाल किसी भी कर्मचारी पर आरोपित करने के लिए ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हर पहलू से छानबीन की जा रही है.
