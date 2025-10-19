ETV Bharat / state

पूर्व फौजी के बेटे की हत्या का मामला; शराब का जाम गिरने पर हुआ था झगड़ा, चार आरोपी गिरफ्तार

बरेली में अभिषेक मर्डर केस का खुलासा, चार गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: 15 अक्टूबर की देर रात बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में बरेली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पुलिस बैरियर के पास अभिषेक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी. उसका कसूर बस इतना था कि उसके हाथ से पास की टेबल पर बैठे शराब पी रहे युवकों की शराब का गिलास गिर गया था. इसके बाद में अभिषेक की तीन सगे भाइयों ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 25 वर्षीय अभिषेक की हत्या के मामले में गोपी, दीपू, हुकुम सिंह और रौनक को गिरफ्तार किया गया है. तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि इस वारदात के दौरान अभिषेक का एक दोस्त भी घायल हो गया था. उसने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी थी. वह अपना इलाज करा रहा था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों की तहरीर पर पुरानी रंजिश को लेकर हत्या में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. अभिषेक के साथ एक दोस्त भी था: एसपी उत्तरी ने बताया कि जब मामले की जांच की गयी, तो पता चला कि अभिषेक की हत्या नामजद लोगों ने नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने की है. वारदात के वक्त अभिषेक के साथ उसका एक दोस्त भी था. जब पूछताछ की गयी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गयी तो असलियत सामने आयी.