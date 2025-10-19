पूर्व फौजी के बेटे की हत्या का मामला; शराब का जाम गिरने पर हुआ था झगड़ा, चार आरोपी गिरफ्तार
एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया, 25 वर्षीय अभिषेक की हत्या के मामले में गोपी, दीपू, हुकुम सिंह और रौनक गिरफ्तार किये गये हैं.
October 19, 2025
बरेली: 15 अक्टूबर की देर रात बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में बरेली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पुलिस बैरियर के पास अभिषेक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी. उसका कसूर बस इतना था कि उसके हाथ से पास की टेबल पर बैठे शराब पी रहे युवकों की शराब का गिलास गिर गया था.
इसके बाद में अभिषेक की तीन सगे भाइयों ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 25 वर्षीय अभिषेक की हत्या के मामले में गोपी, दीपू, हुकुम सिंह और रौनक को गिरफ्तार किया गया है.
तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि इस वारदात के दौरान अभिषेक का एक दोस्त भी घायल हो गया था. उसने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी थी. वह अपना इलाज करा रहा था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों की तहरीर पर पुरानी रंजिश को लेकर हत्या में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
अभिषेक के साथ एक दोस्त भी था: एसपी उत्तरी ने बताया कि जब मामले की जांच की गयी, तो पता चला कि अभिषेक की हत्या नामजद लोगों ने नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने की है. वारदात के वक्त अभिषेक के साथ उसका एक दोस्त भी था. जब पूछताछ की गयी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गयी तो असलियत सामने आयी.
शराब का गिलास गिरने पर हुई हत्या: पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि 15 अक्टूबर की देर रात 25 वर्षीय अभिषेक की हत्या के मामले में जब गोपी, दीपक, हुकुम और रौनक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी. इसमें पता चला कि वारदात के दिन अभिषेक अपने साथियों के साथ शराब भट्टी पर शराब पी रहा था. सामने दूसरी टेबल पर आरोपी गोपी उसका भाई दीपक और उसका एक दोस्त हुकुम सिंह भी शराबी रहे थे.
हाईवे पर अभिषेक और उसके दोस्त को घेरा: शराब पीने के दौरान धोखे से अभिषेक के हाथ से गोपी की शराब का भरा हुआ गिलास गिर गया. शराब का जाम जमीन पर गिरने के बाद अभिषेक का गोपी और उसके साथियों से विवाद होने लगा. वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने मामले को शांत कर दिया और वह मौके से चले गए. आरोपी ने अपने दूसरे भाई राजन और उसके एक दोस्त रौनक को कॉल करके बुला लिया. इसके बाद उन्होंने बरेली लखनऊ हाईवे पर अभिषेक और उसके दोस्त को घेर लिया.
तीन भाइयों और उनके दो दोस्तों ने की हत्या: आरोपियों ने अभिषेक और उसके दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया. अभिषेक की मौके पर मौत हो गयी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने अभिषेक की हत्या के आरोप में गोपी और उसके भाई दीपू और उसके दोस्त हुकुम सिंह और रौनक को गिरफ्तार किया गया है. तीसरा भाई राजन अभी फरार है. उसकी पुलिस तलाश कर रही है.
