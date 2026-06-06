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बरेली पुलिस का खुलासा; संपत्ति विवाद में हुई थी पूर्व पार्षद सूर्य प्रकाश गुप्ता की हत्या, आरोपी भाई गिरफ्तार

थाना किला क्षेत्र निवासी पूर्व पार्षद और कपड़ा व्यापारी सूर्य प्रकाश गुप्ता की बीते 4 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.

पुलिस की गिरफ्त में पूर्व पार्षद सूर्य प्रकाश गुप्ता का हत्यारोपी.
पुलिस की गिरफ्त में पूर्व पार्षद सूर्य प्रकाश गुप्ता का हत्यारोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 8:14 AM IST

2 Min Read
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बरेली : थाना किला क्षेत्र में बीते गुरुवार को पूर्व पार्षद और कपड़ा व्यापारी सूर्य प्रकाश गुप्ता की हुई संदिग्ध हालात में मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार संपत्ति विवाद में पूर्व पार्षद एवं कपड़ा व्यापारी सूर्य प्रकाश गुप्ता की हत्या की गई थी. इस मामले में नामजद आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.


बता दें, बीते गुरुवार को सूर्य प्रकाश गुप्ता अपने घर में मौजूद थे. तभी संपत्ति विवाद को लेकर परिजनों के बीच विवाद हो गया. सूर्य प्रकाश गुप्ता के परिजनों का आरोप है कि कहासुनी के दौरान आरोपियों ने उन्हें घर की ऊपरी मंजिल से धक्का दे दिया गया. वे नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. गंभीर हालत में उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.


थाना प्रभावी अचल कुमार ने बताया कि घटना के बाद सुर्य प्रकाश गुप्ता बेटे अंशु गुप्ता ने अपने ही परिवार के सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया है. इस मामले में भाई विष्णु गुप्ता और उनके बेटों को नामजद करते हुए तहरीर दी है. इस मामले में हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद नामजद आरोपी विष्णु गुप्ता (49) को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. साथ ही अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

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बरेली में पूर्व पार्षद की हत्या
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