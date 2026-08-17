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नाथ नगरी बरेली और बाराबंकी में कांवड़ियों पर हेलिकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजते रहे शिवालय

सावन के तीसरे सोमवार पर नाथ नगरी में उमड़े श्रद्धालु. वन मंत्री अरुण सक्सेना ने भी जलाभिषेक किया.

बरेली में कांवड़ियों पर हेलिकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा
बरेली में कांवड़ियों पर हेलिकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 12:54 PM IST

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बरेली/बाराबंकी : नाथ नगरी के रूप में देशभर में पहचान रखने वाले बरेली में सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. शहर के सभी सात प्रमुख नाथ मंदिरों में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही. मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं. भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं. वहीं बाराबंकी में जिला प्रशासन महादेवा मंदिर राम नगर, बुढ़वा बाबा मंदिर राम सनेही घाट और औसनेश्वर मंदिर हैदरगढ़ में पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई.

नाथ नगरी बरेली और बाराबंकी में कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा. (Video Credit : ETV Bharat)



बरेली के प्रसिद्ध त्रिवटीनाथ मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थीं. बड़ी संख्या में भक्त गंगा और अन्य पवित्र नदियों से जल लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं. मंदिरों में भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करके श्रद्धालु पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी त्रिवटीनाथ मंदिर पहुंचे. उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की.

नाथ नगरी में कांवड़ियों का जमघट.
नाथ नगरी में कांवड़ियों का जमघट. (Photo Credit : ETV Bharat)


जलाभिषेक के बाद वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि सावन का तीसरा सोमवार बड़ा पर्व है. जिसे सनातन धर्म को मानने वाले लोग पूरे उत्साह और धूमधाम से मना रहे हैं. श्रद्धालु पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं. वन मंत्री ने सभी श्रद्धालुओं के उत्तम स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु की कामना की है.

नाथ नगरी में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते श्रद्धालु.
नाथ नगरी में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते श्रद्धालु. (Photo Credit : ETV Bharat)



वहीं सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों के आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. शहर के सभी सातों नाथ मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के प्रति चौकसी बरती जा रही है. पुलिस टीमें लगातार निगरानी और सतर्कता बरत रही हैं.

नाथ नगरी में कांवड़ियों का जमघट.
नाथ नगरी में कांवड़ियों का जमघट. (Photo Credit : ETV Bharat)


नाथ नगरी बरेली में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर प्रशासन की ओर से हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई. आसमान से बरसते फूलों के बीच कांवड़िए और श्रद्धालु उत्साहित नजर आए. कछला घाट की ओर से बरेली पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई. इसके अलावा हेलिकॉप्टर के जरिए कांवड़ यात्रा मार्गों और प्रमुख मंदिरों की निगरानी भी की जा रही है.

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