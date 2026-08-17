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नाथ नगरी बरेली और बाराबंकी में कांवड़ियों पर हेलिकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजते रहे शिवालय

बरेली में कांवड़ियों पर हेलिकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा. ( Photo Credit : ETV Bharat )