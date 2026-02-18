बरेली में भाजपा युवा मोर्चा नेता के घर पर फायरिंग, पुलिस ने घटना को माना संदिग्ध
बहेड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के घर पर वारदात की सूचना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 2:19 PM IST
बरेली : बहेड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात कार सवार बदमाशों द्वारा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की सूचना से हड़कंप मच गया. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. भाजपा नेता ने काफी गंभीर आरोप पड़ोसी युवक पर लगाए हैं. हालांकि प्राथमिक जांच के बाद पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है.
बताया गया कि जाजूनागर निवासी अक्षय मंगलम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हैं. अक्षय मंगलम का आरोप है कि मंगलवार देर रात अपने घर पहुंचे थे. जैसे ही कार घर के बाहर खड़ी करके अंदर कदम रखा. तभी बाहर से फायरिंग शुरू हो गई. पहली गोली उनकी कार में लगी. इससे पहले कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते, दूसरी गोली सीधे मुख्य गेट पर दाग दी गई. गनीमत रही कि इस दौरान उनकी मां बाल-बाल बच गईं.
अक्षय मंगलम का आरोप है कि हमलावर कार से आए थे और काफी देर से पीछा कर रहे थे. घर के अंदर घुसते ही हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए. इस कांड में मोहल्ले के ही एक युवक की भूमिका है. आरोपी पहले भी तीन बार उन्हें घेर चुका है और जान से मारने की धमकी दे चुका है. इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
बहेड़ी इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह के अनुसार सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. प्राथमकि जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. सभी पहलुओं की जांच के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी.
