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बरेली में आग का कहर; मकान में भीषण आग लगने से जिंदा जली बुजुर्ग, पड़ोसियों ने 4 बच्चों समेत 5 की जान बचाई

बरेली : आंवला थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक मकान में भीषण आग लगने से 65 वर्षीय महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं, मकान की दूसरी मंजिल पर फंसी एक महिला और उसके चार बच्चों को पड़ोसियों ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

जानकारी देते सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय. (Video Credit : ETV Bharat)





बताया गया कि आंवला रेलवे स्टेशन के पास स्थित रहटुईया गांव में गुरुवार रात एक मकान में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा मकान चपेट में आ गया. पड़ोसियों ने मकान के निचले हिस्से में रह रहीं द्रोपदी देवी (65) को निकालने के प्रयास किया, लेकिन आग का विकराल रूप देख कोई हिम्मत नहीं उठा सका. बताया गया कि द्रौपदी लकवाग्रस्त थीं और ठीक से चलने-फिरने में असमर्थ थीं. इसी वजह से वह समय रहते बाहर नहीं निकल सकीं.



उधर, मकान की दूसरी मंजिल पर रमन कश्यप अपने चार बच्चों के साथ फंस गईं. आग फैलने से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था. ऊपर लगी लोहे की ग्रिल में करंट उतरने से स्थिति और खतरनाक हो गई. ऐसे में पड़ोसियों ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय दिया. उन्होंने छत के रास्ते महिला और बच्चों को दूसरे मकान में पहुंचाकर सभी सुरक्षित बाहर निकाला.



वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई. हालांकि तब तक मकान में रखा सारा घरेलू सामान पूरी तरह जल चुका था. सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. घटना के संबंध में जांच की जा रही है.