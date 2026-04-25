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Bareilly Fire Tragedy; अवैध गैस रिफिलिंग घटना में घायल एक और किशोर की मौत, एक की हालत अब भी गंभीर

बरेली : नवाबगंज थाना क्षेत्र के मोटर गैराज में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के दौरान हुए अग्निकांड में घायल एक और किशोर साहिल रजा ने दम तोड़ दिया है. इस अग्निकांड में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है. इससे पहले अजित (13) और अशिल (14) की मौत हो गई थी. हालांकि चौथा किशोर फरमान अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.







बता दें, बरेखन मार्ग स्थित एक मोटर गैराज के बेसमेंट में हादसा बीते 18 अप्रैल को हुआ था. बताया गया कि यहां लंबे समय से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था. घटना के दिन चारों किशोरों को सिलिंडर उठाकर एक गाड़ी में रखने के लिए बुलाया गया था. इसी दौरान किसी सिलिंडर में रिसाव हुआ और अचानक चिंगारी लगने से बेसमेंट में भीषण आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि चारों किशोर उसकी चपेट में आ गए. मौके पर न तो किसी तरह के सुरक्षा इंतजाम थे और न ही तत्काल बचाव की कोई व्यवस्था. परिजनों ने गैराज मालिक महावीर पर अवैध गैस रिफिलिंग कराने और गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है.

नवाबगंज इंस्पेक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच जारी है. दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. दुर्घटना चार बच्चों की जान जा चुकी है. चौथा बच्चे हालत अभी नाजुक बनी हुई है. घटना के किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.