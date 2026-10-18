बरेली में बुर्का पहनकर जिला अस्पताल से फरार हुई महिला बंदी गिरफ्तार, दो बेटों ने की थी मदद
एसएसपी ने महिला पर रखा था 25 हजार का इनाम, दो महीने बाद की गई गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 8:37 AM IST
बरेली: जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बुर्का पहनकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हुई महिला बंदी को बरेली पुलिस ने करीब दो महीने बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक महिला की फरारी में उसके दो बेटों ने मदद की थी.
एसएसपी बरेली ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. शनिवार 17 अक्टूबर की रात कोतवाली पुलिस ने नगर निगम के नीले रंग के कंटेनर की आड़ से खड़ी महिला बंदी को गिरफ्तार कर लिया. महिला के ऊपर पूर्व में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का फरीदपुर थाने पर एक मुकदमा दर्ज है।
इलाज के दौरान अस्पताल से हुई थी फरार
एसपी सिटी चिराग जैन ने बताया कि 2 सितंबर 2026 को जिला जेल में बंद महिला ममता पत्नी पप्पू लाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था. इसी दौरान वह बुर्का पहनकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गई. घटना के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद उसका पता नहीं चल सका.
पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि महिला की फरारी में उसके दो बेटों ने मदद की थी. आरोप है कि बेटों ने अपनी मां को बुर्का उपलब्ध कराया, जिसे पहनकर वह पहचान छिपाते हुए अस्पताल से निकल गई. घटना के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की गई.
गिरफ्तारी पर घोषित था 25 हजार रुपये का इनाम
महिला के फरार होने के बाद बरेली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए. एसएसपी बरेली ने उसकी बरामदगी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. करीब दो महीने तक फरार रहने के बाद पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में सफलता मिली. पुलिस ने मामले में फरारी से संबंधित मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी.
नगर निगम के कंटेनर की आड़ में छिपी मिली महिला
बरेली कोतवाली पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला निगम के नीले रंग के कंटेनर की आड़ में छिपी हुई थी. पुलिस टीम ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार महिला के खिलाफ कोतवाली थाने में फरारी के संबंध में मुकदमा दर्ज है. इसके अलावा फरीदपुर थाने में भी उसके खिलाफ एक अन्य मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी गई है.