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बरेली में बुर्का पहनकर जिला अस्पताल से फरार हुई महिला बंदी गिरफ्तार, दो बेटों ने की थी मदद

बरेली में बुर्का पहनकर जिला अस्पताल से फरार हुई महिला बंदी गिरफ्तार. ( etv bharat )

बरेली: जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बुर्का पहनकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हुई महिला बंदी को बरेली पुलिस ने करीब दो महीने बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक महिला की फरारी में उसके दो बेटों ने मदद की थी.



एसएसपी बरेली ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. शनिवार 17 अक्टूबर की रात कोतवाली पुलिस ने नगर निगम के नीले रंग के कंटेनर की आड़ से खड़ी महिला बंदी को गिरफ्तार कर लिया. महिला के ऊपर पूर्व में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का फरीदपुर थाने पर एक मुकदमा दर्ज है।



इलाज के दौरान अस्पताल से हुई थी फरार

एसपी सिटी चिराग जैन ने बताया कि 2 सितंबर 2026 को जिला जेल में बंद महिला ममता पत्नी पप्पू लाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था. इसी दौरान वह बुर्का पहनकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गई. घटना के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद उसका पता नहीं चल सका.

पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि महिला की फरारी में उसके दो बेटों ने मदद की थी. आरोप है कि बेटों ने अपनी मां को बुर्का उपलब्ध कराया, जिसे पहनकर वह पहचान छिपाते हुए अस्पताल से निकल गई. घटना के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की गई.