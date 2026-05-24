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बरेली में पिता-बेटा गिरफ्तार; फर्जी कागजात से पास कराते थे कार लोन, 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद

बारादरी इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है.

बरेली में पिता और बेटा गिरफ्तार.
बरेली में पिता और बेटा गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 9:06 AM IST

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Updated : May 24, 2026 at 9:17 AM IST

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बरेली: थाना बारादरी पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से कार लोन लेने वाले पिता-पुत्र के शातिर गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने मोहम्मद शमी उर्फ शेरा और उसके बेटे मोहम्मद शेराब को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 लग्जरी कारें, फर्जी आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बरामद किए हैं.

बारादरी इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है. जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह लंबे समय से इस तरह की धोखाधड़ी कर रहा था.

पुलिस को शक है कि मामले में कुछ अन्य लोग और बैंक कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली दस्तावेज तैयार कर विभिन्न बैंकों से महंगी गाड़ियों का लोन पास करा रहे हैं. इसके बाद उन वाहनों को बेचकर अवैध तरीके से मोटी रकम कमाई जा रही थी.

सूचना के आधार पर थाना बारादरी पुलिस ने 99 बीघा मैदान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से किया 4 कारें बरामद की हैं. साथ ही दो फर्जी आय प्रमाण पत्र और दो निवास प्रमाण पत्र भी मिले हैं.

पूछताछ में मोहम्मद शेराब ने बताया कि वह अपने पिता मोहम्मद शमी और अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था. इन्हीं कागजातों के आधार पर बैंक से वाहन फाइनेंस कराए जाते थे. बाद में गाड़ियों को बेच दिया जाता था.

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Last Updated : May 24, 2026 at 9:17 AM IST

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