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बरेली में पिता-बेटा गिरफ्तार; फर्जी कागजात से पास कराते थे कार लोन, 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद

बरेली: थाना बारादरी पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से कार लोन लेने वाले पिता-पुत्र के शातिर गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने मोहम्मद शमी उर्फ शेरा और उसके बेटे मोहम्मद शेराब को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 लग्जरी कारें, फर्जी आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बरामद किए हैं.

बारादरी इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है. जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह लंबे समय से इस तरह की धोखाधड़ी कर रहा था.

पुलिस को शक है कि मामले में कुछ अन्य लोग और बैंक कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली दस्तावेज तैयार कर विभिन्न बैंकों से महंगी गाड़ियों का लोन पास करा रहे हैं. इसके बाद उन वाहनों को बेचकर अवैध तरीके से मोटी रकम कमाई जा रही थी.