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बरेली में दो बच्चों के पिता ने पारिवारिक कलह में दी जान, ग्रामीणों ने बताई ऐसी बात

बरेली : बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव उनई खालसा में मंगलवार को एक युवक का शव खेत के पास यूकेलिप्टस के पेड़ से लटका मिला. युवक की पहचान महेश पुत्र राम किशोर (35) के रूप में हुई. महेश की आत्महत्या की खबर से गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. महेश की आत्महत्या को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चा होती रही. महेश के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.



बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि उनई खालसा गांव निवासी महेश पुत्र राम किशोर (35) का शव गांव से करीब एक किलोमीटर दूर उसके खेत के सामने स्थित यूकेलिप्टस के पेड़ से लटका मिला था. सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने शव देखा तो परिजनों और पुलिस को सूचना दी थी. ग्रामीणों के मुताबिक महेश दूध का कारोबार करता था और परिवार का पालन-पोषण उसी से होता था. महेश के परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं. जिनकी उम्र करीब छह और आठ वर्ष बताई जा रही है.



इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार स्थानीय लोगों में चर्चा है कि महेश पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद के चलते मानसिक तनाव में चल रहा था. शुरुआती जांच में गृह कलह के चलते आत्महत्या का मामला लग रहा है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है.