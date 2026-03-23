बरेली में बन रही थी नकली 'ऑर्गेनिक पोटाश; अवैध फैक्ट्री सील, संचालक फरार
बारादरी थाना क्षेत्र के हरुनगला में संचालित हो रही थी खाद फैक्ट्री.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 11:24 AM IST|
Updated : March 23, 2026 at 11:31 AM IST
बरेली : बारादरी थाना क्षेत्र के हरुनगला में ऑर्गेनिक पोटाश के नाम पर नकली खाद बनाने के खेल को पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों ने बेनकाब किया है. कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में नकली खाद, कच्चा माल और पैकिंग मशीनें बरामद की गई हैं. फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. हालांकि मौके से संचालक फरार हो गया.
बारादरी इंस्पेक्टर हिमांशु पांडे का कहना है कि कृषि विभाग के अधिकारियों को बारादरी थाना क्षेत्र के हरुनगला स्थित एक अवैध फैक्ट्री में नकली खाद बनाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी. इसी आधार पर पुलिस की मदद से छापा मारा गया. कार्रवाई के दौरान टीम को खाद तैयार करने के उपकरण, पैकिंग मशीन, स्टॉक रजिस्टर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले. वहीं छापे की भनक लगते ही फैक्ट्री संचालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा. जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.
फैक्ट्री में तैयार की जा रही खाद 'ऑर्गेनिक पोटाश' के नाम से आकर्षक बोरियों में पैक की जा रही थी. यह नकली खाद बरेली के अलावा आसपास के कई जिलों व ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई की जाती थी. इस खाद के इस्तेमाल से फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है. जब्त किए गए नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है.नकदी खाद बनाने और बेचने के नेटवर्क से जुड़े लोगों व डीलरों का पता लगाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं.
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