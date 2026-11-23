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बरेली किसान आत्महत्या मामला: गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति समेत पांच पर FIR, पचपेड़ा छावनी में तब्दील

किसान भगवान सिंह की आत्महत्या के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह का रिएक्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली/गोरखपुर: बरेली के बहेड़ी क्षेत्र के पचपेड़ा गांव में किसान भगवान सिंह की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. 12 एकड़ जमीन के विवाद के बीच किसान की मौत के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी, साजिश और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप लगाए गए हैं.

वहीं, मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजे और विवादित 12 एकड़ जमीन वापस दिलाने की मांग की है. परिजनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

जानकारी देते बरेली एसएसपी अनुराग आर्य. (Video Credit: ETV Bharat) मामले की गंभीरता को देखते हुए पचपेड़ा गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. उपजिलाधिकारी, सीओ और कई थाना प्रभारी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं. प्रशासन की नजर रविवार को किसानों और समर्थकों की प्रस्तावित बैठक पर भी है. सुसाइड नोट में जमीन विवाद से जुड़े लोगों के नाम: पुलिस के मुताबिक, भगवान सिंह ने 20 नवंबर को जहरीला पदार्थ खा लिया था. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. उनके पास से तीन पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने जमीन विवाद से जुड़े कई लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है. सुसाइड नोट में उन्होंने अपने बच्चों को आपस में मिल-जुलकर रहने और मां का ध्यान रखने की बात भी लिखी है. जानकारी देते गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कृष्ण पाल. (Video Credit: ETV Bharat) इसके अलावा, उन्होंने सुखदेव सिंह नामधारी से भी अपने बच्चों का ख्याल रखने की अपील की है. नोट में कुछ लोगों के नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, भगवान सिंह वर्ष 1992 में पंजाब से पचपेड़ा आए थे. उन्होंने वर्ष 1995 में 24 एकड़ जमीन खरीदी थी, लेकिन उसका दाखिल-खारिज नहीं कराया था. 12 एकड़ जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद: खरीदी गई जमीन में से 12 एकड़ को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. वर्ष 2015 में चकबंदी आदेश के बाद भूमि अभिलेखों से भगवान सिंह का नाम निरस्त हो गया था. इसके बाद वर्ष 2019 में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. आरोप है कि वर्ष 2025 में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह ने यह जमीन अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम करा ली. मृतक के बेटे भाग सिंह की तहरीर पर 21 नवंबर की रात बहेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इस मामले में अपराध संख्या 932/2026 दर्ज हुई है. एफआईआर में प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह, उनकी पत्नी संजेश, संजीव कुमार राठी, अनुज कुमार और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है.