बरेली किसान आत्महत्या मामला: गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति समेत पांच पर FIR, पचपेड़ा छावनी में तब्दील
किसान भगवान सिंह की आत्महत्या के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह समेत पांच लोगों पर FIR दर्ज की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 4:00 PM IST
बरेली/गोरखपुर: बरेली के बहेड़ी क्षेत्र के पचपेड़ा गांव में किसान भगवान सिंह की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. 12 एकड़ जमीन के विवाद के बीच किसान की मौत के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी, साजिश और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप लगाए गए हैं.
वहीं, मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजे और विवादित 12 एकड़ जमीन वापस दिलाने की मांग की है. परिजनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पचपेड़ा गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. उपजिलाधिकारी, सीओ और कई थाना प्रभारी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं. प्रशासन की नजर रविवार को किसानों और समर्थकों की प्रस्तावित बैठक पर भी है.
सुसाइड नोट में जमीन विवाद से जुड़े लोगों के नाम: पुलिस के मुताबिक, भगवान सिंह ने 20 नवंबर को जहरीला पदार्थ खा लिया था. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. उनके पास से तीन पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने जमीन विवाद से जुड़े कई लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है. सुसाइड नोट में उन्होंने अपने बच्चों को आपस में मिल-जुलकर रहने और मां का ध्यान रखने की बात भी लिखी है.
इसके अलावा, उन्होंने सुखदेव सिंह नामधारी से भी अपने बच्चों का ख्याल रखने की अपील की है. नोट में कुछ लोगों के नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, भगवान सिंह वर्ष 1992 में पंजाब से पचपेड़ा आए थे. उन्होंने वर्ष 1995 में 24 एकड़ जमीन खरीदी थी, लेकिन उसका दाखिल-खारिज नहीं कराया था.
12 एकड़ जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद: खरीदी गई जमीन में से 12 एकड़ को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. वर्ष 2015 में चकबंदी आदेश के बाद भूमि अभिलेखों से भगवान सिंह का नाम निरस्त हो गया था. इसके बाद वर्ष 2019 में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. आरोप है कि वर्ष 2025 में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह ने यह जमीन अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम करा ली.
मृतक के बेटे भाग सिंह की तहरीर पर 21 नवंबर की रात बहेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इस मामले में अपराध संख्या 932/2026 दर्ज हुई है. एफआईआर में प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह, उनकी पत्नी संजेश, संजीव कुमार राठी, अनुज कुमार और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है.
सुखदेव सिंह नामधारी के पहुंचने से बढ़ी हलचल: उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा से जुड़े रहे और पूर्व अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी के पचपेड़ा पहुंचने के बाद मामले में हलचल और बढ़ गई है. रविवार सुबह 10 बजे गुरुद्वारे के पास किसानों और समर्थकों की बैठक प्रस्तावित है. इसमें मृतक परिवार की मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी. फिलहाल भगवान सिंह का शव घर पर रखा है और परिजनों ने अंतिम संस्कार नहीं किया है.
कुलपति ने आरोपों को बताया बेबुनियाद: मामले में नाम आने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "झूठ के पैर नहीं होते. देश और प्रदेश में मोदी और योगी की सरकार है. जो भी आरोप लगे हैं, उनकी जांच हो रही है. सच्चाई सामने आएगी." उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य की किसी की जमीन पर कब्जा करने या किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने में कोई भूमिका नहीं है.
कुलपति ने कहा कि सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी और लोगों को जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए. दूसरी ओर, मृतक के परिवार का आरोप है कि भगवान सिंह की 12 एकड़ जमीन और मकान पर कब्जा करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए. परिवार का कहना है कि जमीन को लेकर लगातार दबाव और धमकियों के कारण भगवान सिंह परेशान थे.
सिख संगठनों ने भी उठाई कार्रवाई और मुआवजे की मांग: परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, वर्ष 2020 से अगस्त 2026 तक प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति थे. आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर भगवान सिंह की जमीन का फर्जी बैनामा कराया. इस मामले में उनकी पत्नी, मेरठ निवासी संजीव कुमार राठी और अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं. परिवार ने जमीन और मकान पर कब्जे की कोशिश में प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों की भूमिका होने का भी आरोप लगाया है.
जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी: परिजनों का कहना है कि जमीन को लेकर लगातार मिल रही धमकियों से भगवान सिंह मानसिक रूप से परेशान थे. सुसाइड नोट में भी उन्होंने जमीन विवाद और कुछ लोगों की भूमिका का जिक्र किया है. इस मामले में सिख संगठन भी किसान परिवार के समर्थन में सामने आए हैं. संगठन की मांग है कि विवादित जमीन का बैनामा निरस्त किया जाए और मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए. बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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