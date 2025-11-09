ETV Bharat / state

जमीन विवाद में बांका मार कर किसान की हत्या, खेत में ट्रैक्टर जाने का विवाद आया सामने

बरेली : शेरगढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार रात मामूली विवाद को लेकर किसान की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं घटना के बाद से हत्यारोपी फरार हैं. किसान की हत्या से परिवार में कोहराम मचा है.

पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक प्राथमिक जांच में जमीन विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है. शेरगढ़ थाना क्षेत्र के बैरम नगर के रहने वाले भूप सिंह यादव (49) की गांव के पास खेत है. यहीं पर पप्पू लोधी का भी खेत है. लगभग एक महीने पहले खेत में खड़े यूकेलिप्टस का पेड़ काटने के दौरान भूप सिंह के खेत में ट्रैक्टर चले जाने पर विवाद हुआ था, पर मामला उस वक्त शांत हो गया था. शनिवार रात पप्पू लोधी और उसके साथियों ने भूप सिंह की बांका मार कर हत्या कर दी और सभी आरोपी फरार हो गए.

पुलिस अधीक्षक के अनुसार परिजनों का आरोप है कि भूप सिंह शनिवार रात गांव के बाहर अपने ट्यूबवेल पर बैठे थे. इसी दौरान पप्पू लोधी पुत्र तुलाराम लोधी, तुलाराम पुत्र नारायण दास निवासी ग्राम नूराबाद एवं वकील पुत्र शहीद अहमद निवासी ग्राम रमपुरा थाना शेरगढ़ पहुंचे और भूप सिंह से कहासुनी करने लगे. बातचीत के दौरान पप्पू ने धारदार बांके से भूप सिंह पर हमला कर हत्या कर दी. वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.