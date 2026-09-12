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बरेली में फर्जी पत्रकार और मत्स्य अधिकारी बनकर उगाही करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

बरेली पुलिस का एक्शन: प्रतिबंधित मछली पालन के नाम पर उगाही करने वाले गिरोह का खुलासा ( Photo Credit: ETV Bharat )

एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद आजम निवासी इज्जतनगर और साजिद निवासी भोजीपुरा के रूप में हुई है.

बरेली: बरेली जिले में प्रतिबंधित मछली पालन के नाम पर लोगों को धमकाकर उगाही करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. देवरनिया और भोजीपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को कभी पत्रकार तो कभी मत्स्य विभाग का अधिकारी बताकर लोगों पर दबाव बनाते थे और वसूली किया करते थे.

गिरोह में शामिल थे पांच लोग, तीन की तलाश जारी: पुलिस जांच में इस गिरोह में कुल पांच लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है. इनमें बसंत, रिजवान और अरविंद के नाम भी प्रकाश में आए हैं. पुलिस का कहना है कि तीनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. एसपी ग्रामीण के अनुसार, इस मामले में देवरनिया और भोजीपुरा थानों में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

दो लाख रुपये से अधिक की उगाही का हुआ खुलासा: थाना देवरनिया में मुकदमा संख्या 369/24 और थाना भोजीपुरा में मुकदमा संख्या 722/24 के तहत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है. प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों के प्रतिबंधित प्रजाति की मछली के पालन का डर दिखाकर लोगों से रुपये वसूलने की बात सामने आई है. पुलिस की अब तक की जांच में दो लाख रुपये से अधिक की उगाही किए जाने का खुलासा हुआ है.

आरोपियों को भेजा गया जेल, जांच अभी जारी: पुलिस ने दोनों आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्यों के साथ न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की है. वहीं फरार तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गिरोह की गतिविधियों और उगाही के नेटवर्क से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

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