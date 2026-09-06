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जन्माष्टमी की झांकी की ट्रैक्टर-ट्रॉली में दौड़ा करंट, बच्चे समेत 2 की मौत

डीजे संचालक गंभीर रूप से झुलस गया, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया.

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करंट से बच्चे समेत 2 की मौत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 11:40 AM IST

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बरेली: शीशगढ़ क्षेत्र में जन्माष्टमी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब झांकी लेकर लौट रही ट्रैक्टर-ट्रॉली बिजली की चपेट में आ गई. अचानक करंट उतरने से ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार 11 वर्षीय बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि डीजे संचालक गंभीर रूप से झुलस गया. हादसे की खबर मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. घटना की खबर पाते ही मौके पर जिले से आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए.

घटना सराय खेड़ा गांव की है. जन्माष्टमी के अवसर पर गांव में ट्रैक्टर-ट्रॉली से झांकी निकाली गई थी. कार्यक्रम खत्म होने के बाद चालक वीरेंद्र ट्रैक्टर लेकर वापस लौट रहा था. इसी दौरान ट्रॉली पर तिरपाल बांधने के लिए लगाया गया लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन के संपर्क में आ गया. तार छूते ही पूरी ट्रॉली में बिजली का करंट फैल गया.

करंट की चपेट में आने से ट्रॉली पर बैठे 11 वर्षीय दीप पुत्र वीरपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. चालक वीरेंद्र और डीजे संचालक बंटी भी बुरी तरह झुलस गए. ग्रामीणों और पुलिस की मदद से दोनों को उपचार के लिए बरेली भेजा गया, लेकिन रास्ते में चालक वीरेंद्र की मौत हो गई. बंटी की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका उपचार जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही एसपी उत्तरी मुकेश चंद मिश्रा, सीओ बहेड़ी अरुण कुमार और थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर ग्रामीणों से जानकारी जुटाई.

शीशगढ़ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि हादसे में 11 वर्षीय बच्चे समेत दो लोगों की मौत हुई है. डीजे संचालक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.

हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है. मृतक वीरेंद्र की शादी करीब एक साल पहले हुई थी. पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार में चीख-पुकार मची हुई है. निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य समीरुद्दीन खां ने भी मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी.

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