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शादी में गैस की किल्लत पर DM बरेली का एक्शन, दफ्तर पर ही पहुंचे सिलेंडर, ज़रूरतमंदों को मिली राहत

बरेली में डीएम के निर्देश पर ज़रूरतमंदों को मौके पर ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 2:36 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 2:41 PM IST

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बरेली: बरेली में शादी-विवाह के सीजन के बीच गैस सिलेंडर की कमी की शिकायत पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बड़ा फैसलाा लिया. डीएम के निर्देश पर ज़रूरतमंदों को मौके पर ही गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए गए.

बरेली में जनसुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी शादी और पारिवारिक आयोजनों के लिए गैस सिलेंडर न मिलने की शिकायत लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह के पास पहुंचे.

मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) और तेल कंपनियों के अधिकारियों को तलब कर लिया.

वहीं दूल्हे के भाई दिलीप कुमार ने बताया कि उनके घर छोटे भाई का विवाह है. गैस मिलने की दिक्कत हो रही थी. इसकी शिकायत उन्होंने आज जनसुनवाई के दौरान डीएम साहब से की थी, उन्हें डीएम साहब ने अपने दफ्तर से अधिकारियों एवं गैस कर्मचारियों को बुलाकर मौके से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए है.

डीएम के निर्देश पर इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों ने आनन-फानन में गैस सिलेंडर डीएम कार्यालय पहुंचाए, जहां से जरूरतमंदों को तुरंत उपलब्ध कराए गए. एक दूल्हा खुद शादी का कार्ड लेकर पहुंचा, जिसे चार सिलेंडर दिए गए.

वहीं, एक दिव्यांग व्यक्ति को भी उसके भाई की शादी के लिए सिलेंडर उपलब्ध कराया गया. वहीं दूल्हा विवेश कुमार ने बताया कि उसका विवाह 15 अप्रेल को था गैस की दिक्कत हो रही थी. उसने इस संबंध में डीएम साहब से शिकायत की थी, उसे भी डीएम दफ्तर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया.

ईटीवी से बातचीत में डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में शिकायत मिलने पर तत्काल समाधान किया गया.

उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में शादी है, उन्हें संस्तुति के आधार पर चार सिलेंडर तक उपलब्ध कराए जाएंगे. इस पहल से लाभार्थियों ने प्रशासन का आभार जताया और कहा कि समय पर मिली मदद से उनके घर की खुशियों में कोई रुकावट नहीं आएगी.

Last Updated : April 8, 2026 at 2:41 PM IST

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