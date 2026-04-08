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शादी में गैस की किल्लत पर DM बरेली का एक्शन, दफ्तर पर ही पहुंचे सिलेंडर, ज़रूरतमंदों को मिली राहत

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बरेली: बरेली में शादी-विवाह के सीजन के बीच गैस सिलेंडर की कमी की शिकायत पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बड़ा फैसलाा लिया. डीएम के निर्देश पर ज़रूरतमंदों को मौके पर ही गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए गए. बरेली में जनसुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी शादी और पारिवारिक आयोजनों के लिए गैस सिलेंडर न मिलने की शिकायत लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह के पास पहुंचे. मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) और तेल कंपनियों के अधिकारियों को तलब कर लिया. वहीं दूल्हे के भाई दिलीप कुमार ने बताया कि उनके घर छोटे भाई का विवाह है. गैस मिलने की दिक्कत हो रही थी. इसकी शिकायत उन्होंने आज जनसुनवाई के दौरान डीएम साहब से की थी, उन्हें डीएम साहब ने अपने दफ्तर से अधिकारियों एवं गैस कर्मचारियों को बुलाकर मौके से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए है.