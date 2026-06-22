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बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने जिला अस्पताल में किया रक्तदान, कहा- ब्लड डोनेट करने से नहीं आती कमजोरी

डीएम अविनाश सिंह ने रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए युवाओं और आमजन से इस जीवनदायी अभियान से जुड़ने की अपील की.

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बरेली सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने युवाओं को किया प्रेरित. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 3:21 PM IST

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बरेली: जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान किया और आमजन को भी इस पुण्य कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया. रक्तदान के माध्यम से उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि किसी जरूरतमंद की जान बचाने के लिए रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है.

रक्तदान करने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि रक्त की कमी के कारण कई मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता. ऐसे में स्वस्थ लोगों को नियमित रूप से रक्तदान कर ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए.

रक्तदान करते डीएम अविनाश सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

डीएम अविनाश सिंह ने गिनाए फायदे: उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है. आपकी एक यूनिट रक्त किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे या प्रसूता महिला को नया जीवन दे सकती है. हर स्वस्थ व्यक्ति को साल में तीन से चार बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए. जिलाधिकारी ने रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास किया.

रक्तदान से नहीं आती है कमजोरी: उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है. मानव शरीर बेहद तेजी से रक्त की पूर्ति कर लेता है और लगभग 48 घंटे के भीतर नया रक्त बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. उन्होंने यह भी बताया कि नियमित रक्तदान से स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ भी मिलते हैं और इससे कुछ बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है. इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह, जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक, ब्लड बैंक के कर्मचारी तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे.

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बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने पेश की मिसाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

युवाओं से रक्तदान करने की अपील: सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने भी लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा कि एक व्यक्ति का रक्तदान कई मरीजों के लिए जीवनदान साबित हो सकता है. उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से स्वैच्छिक रक्तदान अभियान से जुड़ने की अपील की.

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