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बरेली डीएम का एक्शन: टाइपिंग टेस्ट में फेल होने पर क्लर्क को डिमोट कर बनाया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

बरेली डीएम अविनाश सिंह ने तीन बार हिंदी टाइपिंग परीक्षा में असफल रहे मृतक आश्रित कनिष्ठ लिपिक को चतुर्थ श्रेणी पद पर भेज दिया है.

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अन्य कर्मचारियों को सुधार के लिए दो माह का अंतिम मौका मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 8:27 PM IST

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बरेली: बरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब डीएम बरेली अविनाश सिंह ने शासन की इच्छा के मुताबिक बड़ी कार्रवाई की. उन्होंने ऐसे कर्मचारियों पर एक्शन लिया जो अपने पद के मुताबिक जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे थे.

मृतक आश्रित के रूप में तैनात कनिष्ठ लिपिक को तीन बार हिन्दी टंकण परीक्षा में सफल न होने पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त करने का आदेश जारी हुआ है. शासनादेश के प्रावधानों के तहत जिलाधिकारी ने यह फैसला सुनाया है.

जानकारी देते बरेली के डीएम अविनाश सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

तीन मौकों के बाद भी पूरा न हो सका मानक: अन्य मृतक आश्रित कर्मचारियों को टंकण परीक्षा पास करने के लिए एक और मौका मिला है. जानकारी के अनुसार रेहान खान की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में तहसील मीरगंज में कनिष्ठ लिपिक के पद पर पांच जुलाई 2021 को हुई थी. इसके बाद उन्हें हिन्दी टंकण परीक्षा पास करना जरूरी था. पहली टंकण परीक्षा 25 सितंबर 2023 को हुई, जिसमें वे पास नहीं हो सके.

लगातार असफलताओं के बाद डीएम का बड़ा फैसला: इसके बाद 21 जून 2024 को दूसरी परीक्षा में भी वे सफल नहीं हो पाए. रेहान खान को टंकण परीक्षा पास करने का तीसरा मौका आठ सितंबर 2026 को मिला, लेकिन इस बार भी वे तय मानक पूरा नहीं कर सके. लगातार तीन बार असफल रहने पर शासनादेश के तहत जिलाधिकारी ने 16 सितंबर 2026 को उन्हें चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनात करने का आदेश दिया. डीएम अविनाश सिंह के मुताबिक अन्य मृतक आश्रित कर्मचारियों को भी सफलता के लिए आगे मौके दिए गए हैं.

अन्य कर्मचारियों को मिला दो महीने का समय: राहुल कुमार और लक्ष्मी सक्सेना को हिन्दी टंकण परीक्षा के लिए तीसरा और अंतिम मौका मिला है. वहीं कंचित चौधरी और नेहा जोशी को परीक्षा के लिए दूसरा मौका मिला है. इन कर्मचारियों को टंकण परीक्षा की तैयारी और उसे पास करने के लिए दो माह की मोहलत मिली है. डीएम अविनाश सिंह ने मीडिया को बताया कि कनिष्ठ सहायक के पद पर काम करने के लिए कंप्यूटर टाइपिंग आना बहुत जरूरी है.

नियमों का पालन और कार्यकुशलता पर जोर: नियुक्ति के समय यदि किसी कर्मचारी को टाइपिंग नहीं आती है तो नियम के हिसाब से उसे अभ्यास और परीक्षा पास करने का मौका मिलता है. रेहान खान को भी टाइपिंग परीक्षा में बैठने के लिए लगातार तीन मौके मिले, लेकिन वे तीनों बार सफल नहीं हो सके. शासनादेश के नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें कनिष्ठ सहायक के पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी के पद पर भेजा गया है. इसी तरह मृतक आश्रित कोटे से आए कुछ अन्य कर्मचारी भी टाइपिंग परीक्षा में लगातार असफल रहे हैं.

लापरवाही पर आगे भी होगी सख्त कार्रवाई: इनमें कंचित चौधरी, राहुल कुमार और लक्ष्मी सक्सेना के नाम शामिल हैं. इन कर्मचारियों के मामले को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें टाइपिंग सीखने और परीक्षा पास करने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया है. इस दौरान उन्हें अपनी कार्यक्षमता में सुधार लाना होगा. तय समय के बाद भी अगर वे परीक्षा पास नहीं करते हैं तो शासनादेश के अनुसार उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी. प्रशासन का मकसद कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ-साथ सरकारी नियमों को सख्ती से लागू करना है.

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