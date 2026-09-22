बरेली ज़िला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, जीवन रक्षक उपकरण फांक रहे धूल

बरेली ज़िला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी (Photo Credit: ETV Bharat)
बरेली: 50 लाख से अधिक आबादी वाला जिला बरेली कई मायनों में बहुत अहम है. इतिहासकारों के अनुसार, जो बरेली आज झुमका से मशहूर है, कभी यह “बांस बरेली” के नाम से भी जाना जाता था, कहते हैं कि राजा जगत सिंह के दो पुत्र थे, बास देव और बरल देव. बरेली नाम इन्हीं के नामों से मिलकर बना है. प्राचीन काल में भी यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था, जिसकी झलक कई जगहों पर आज भी देखने को मिलती है.
बरेली जिला अस्पताल में कपड़े से ढ़के मिले वेंटिलेटर (VIDEO Credit: ETV Bharat)
वर्तमान समय के बरेली में जरुरत की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर है. मंडल मुख्यालय होने के कारण आसपास के जिलों से बड़े पैमाने पर गंभीर मरीज यहां उपचार के लिए आते हैं, लेकिन वेंटिलेटर और अल्ट्रासाउंड जैसे जीवनरक्षक सुविधाओं का नियमित रुप से संचालन न होने से उन्हें लौटना पड़ता है.
सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह के मुताबिक जिले के तीनों अस्पतालों में तकरीबन 300 बेड और 33 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं. इनमें से बड़ी संख्या में वेंटिलेटर कोविड अस्पताल में रखे हुए है, जो कोविड के दौरान पीएम केयर फंड से स्टैबलिश किए गए थे, जबकि जिला अस्पताल में पहले से दो वेंटिलेटर मौजूद हैं, जो स्टाफ की कमी से बंद पड़े हैं. जीवनरक्षक उपकरणें फांक रही धूल (Photo Credit; ETV Bharat) ईटीवी भारत की टीम ने जब जिला अस्पताल में वेंटिलेटरों की स्थिति का जायजा लिया, तो दोनों मशीनें कपड़े से ढके मिले, जिन पर धूल चढ़ी थी. हालांकि, अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक का कहना था कि जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, अभी हाल में ही मरीजों को इसकी सुविधा दी गई थी. जर्जर हालत फिर भी 2500 से 3000 मरीज (Photo Credit; ETV Bharat) जिला अस्पताल में नियमित मशीनों का इस्तेमाल नहीं कई विभागों में डॉक्टरों की कमी (Photo Credit; ETV Bharat) गुजरे वर्षों में जिला अस्पताल में वेंटिलेटर लगाने के लिए सरकारी निधि से लाखों रुपये उपलब्ध कराए गए थे. एक रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2016 में तत्कालीन विधायक वसीम बरेलवी ने एनएसआईयू वार्ड के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपये का अनुदान दिया था. इसी राशि से एक वेंटिलेटर लगाए जाने की जानकारी भी सामने आई. इसके बाद 20 मई 2019 को जिला अस्पताल को करीब 50 लाख रुपये का एक और अनुदान मिला था, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने करने के लिए अस्पताल में कई संसाधन जोड़े गए, लेकिन मौजूदा समय में इन संसाधनों का नियमित और प्रभावी इस्तेमाल किस स्तर पर हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है. अस्पताल में तकरीबन 300 बेड और 33 वेंटिलेटर उपलब्ध (Photo Credit; ETV Bharat) इस संबंध में ईटीवी भारत की टीम ने वसीम बरेलवी का पक्ष जानने के लिए उनके आवास पर संपर्क किया तो पता चला कि वह इलाज के लिए मुंबई गए हुए हैं. फोन पर भी उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. जिला अस्पताल के वेंटिलेटर पर लाखों खर्च किए गए थे (Photo Credit; ETV Bharat) स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में उपलब्ध 33 वेंटिलेटरों का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण के दौरान किया गया था. कोरोना काल समाप्त होने के बाद से यह वेंटिलेटर खुद कोमा में है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन अस्पतालों में केवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा ओपीडी सुविधाएं दी जा रही हैं. वेंटिलेटर स्टाफ की कमी (Photo Credit; ETV Bharat) हालांकि, जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक एवं मंडलीय अपर निदेशक डॉ. रमेश चंद्र दीक्षित के मुताबिक, वेंटिलेटर संचालन के लिए दो डॉक्टर समेत छह स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है. इसके बावजूद, वेंटिलेटर के प्रभावी संचालन के लिए Arterial Blood Gas जांच की सुविधा और पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है. सीएमएस के मुताबिक, वेंटिलेटर के लिए अलग से डॉक्टर या स्टाफ उपलब्ध नहीं है. जरूरत पड़ने पर उपलब्ध संसाधनों से मरीजों को सुविधा दी जाती है.वेंटिलेटर जैसी सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध न होने की वजह से मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों या निजी अस्पतालों के लिए रेफर किया जाता है. ऐसे स्थिति में मरीज और उसके परिजनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. बरेली ज़िला अस्पताल (Photo Credit; ETV Bharat) जहां एक तरफ, सरकार की ओर से अस्पतालों में संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी उपयोगिता पर भी जोर दिया जा रहा है. ऐसे में बरेली में अब जरूरत इस बात की है कि 33 वेंटिलेटरों का स्पष्ट ऑडिट हो, ताकि पता चले कि कितने चालू हैं और कितने बंद, कहां तैनात हैं, उनके संचालन के लिए कितने स्टाफ उपलब्ध हैं और कितने गंभीर मरीजों को अब तक इसकी सुविधा मिली है. वेंटिलेटर गंभीर मरीजों के लिए सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि समय पर मिलने वाली जीवनरक्षक सुविधा है. इसलिए असली सवाल यह नहीं कि जिले में कितने वेंटिलेटर हैं, बल्कि यह है कि जरूरत पड़ने पर इनमें से कितने वेंटिलेटर वास्तव में मरीजों के लिए उपलब्ध हैं. जिला अस्पताल के वेंटिलेटर पर लाखों खर्च किए गए थे (Photo Credit; ETV Bharat)