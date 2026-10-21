बरेली में ढाबे पर विवाद; पहले खाना लाने को लेकर कहासुनी-फायरिंग, 2 लोग घायल
फरीदपुर थाना क्षेत्र में ढाबे पर हुई वारदात. फायरिंग में घायलों की हालात सामान्य.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:49 AM IST
बरेली : फरीदपुर थाना क्षेत्र में ढाबे पर पहले खाना देने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग की बात सामने आई है. पहले खाना लाने को लेकर दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और एक पक्ष ने अपने लाइसेंसी शस्त्र से फायरिंग कर दी. फायरिंग में दो लोगों के घायल होने की सूचना है. हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत ठीक है.
बताया जा रहा कि 19 अक्टूबर को थाना फरीदपुर क्षेत्र के एक ढाबे पर पहले उनका खाने लाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी शुरू हुई. इसके बाद विवाद बढ़ने पर राजेश सिंह ने कथित तौर पर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से कई राउंड फायरिंग कर दी. इसमें अंकित गुप्ता और प्रेम शर्मा घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां दोनों की हालत सामान्य है.
एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा ने बताया कि ढाबे पर विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि नशे की हालत के कारण दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. इसी दौरान राजेश सिंह ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से कुछ राउंड फायर किए थे. जिसमें अंकित गुप्ता और प्रेम शर्मा को चोटें आईं. घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. दोनों की स्थिति सामान्य है. परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.