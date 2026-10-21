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बरेली में ढाबे पर विवाद; पहले खाना लाने को लेकर कहासुनी-फायरिंग, 2 लोग घायल

बरेली में ढाबे पर विवाद-फायरिंग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बरेली : फरीदपुर थाना क्षेत्र में ढाबे पर पहले खाना देने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग की बात सामने आई है. पहले खाना लाने को लेकर दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और एक पक्ष ने अपने लाइसेंसी शस्त्र से फायरिंग कर दी. फायरिंग में दो लोगों के घायल होने की सूचना है. हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत ठीक है.

जानकारी देते एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा. (Video Credit : ETV Bharat) बताया जा रहा कि 19 अक्टूबर को थाना फरीदपुर क्षेत्र के एक ढाबे पर पहले उनका खाने लाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी शुरू हुई. इसके बाद विवाद बढ़ने पर राजेश सिंह ने कथित तौर पर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से कई राउंड फायरिंग कर दी. इसमें अंकित गुप्ता और प्रेम शर्मा घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां दोनों की हालत सामान्य है.