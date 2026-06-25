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बरेली में प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, 7 कोचिंग-लाइब्रेरी सील, 3 संस्थानों को नोटिस

सात संस्थानों को अग्नि सुरक्षा और अन्य आवश्यक मानकों की दृष्टि से बेहद असुरक्षित पाया गया. इसके बाद प्रशासन ने सील कर दिया.

लाइब्रेरी को किया गया सील.
लाइब्रेरी को किया गया सील. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 9:46 PM IST

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बरेली : लखनऊ अग्निकांड के बाद सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त प्रशासन ने लगातार तीसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई की. बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए), पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान गंभीर सुरक्षा खामियां मिलने पर 7 संस्थानों को तत्काल सील कर दिया गया, जबकि 3 अन्य संस्थानों को नोटिस जारी कर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.

संयुक्त टीम ने कुल 10 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच की. निरीक्षण में अध्ययन लाइब्रेरी और ज्ञान लाइब्रेरी (शिव गार्डन कॉलोनी), श्रीनाथ लाइब्रेरी (ग्राम डोहरा), द-गुरु लाइब्रेरी (गैलेक्सी टावर, एकता नगर), आईडियल कोचिंग एवं लाइब्रेरी (स्टेडियम रोड), विनटैक लाइब्रेरी तथा तक्षशिला डिजिटल लाइब्रेरी (रामपुर गार्डन) को अग्नि सुरक्षा और अन्य आवश्यक मानकों की दृष्टि से बेहद असुरक्षित पाया गया. इसके बाद प्रशासन ने सभी सात संस्थानों को सील कर दिया.

वहीं मीरा लाइब्रेरी (शिव गार्डन कॉलोनी), एम क्यूब क्लासेज (डीडीपुरम) और एकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज (बीबीएल स्कूल के पास, डीडीपुरम) को भवन मानचित्र और अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. अभियान के दौरान नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा बीडीए के अधिकारियों ने संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था, निकास मार्ग, अग्निशमन उपकरण और वैधानिक अनुमतियों की जांच की.

बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. लगातार तीसरे दिन हुई इस कार्रवाई से शहर के कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है.

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