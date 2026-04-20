बरेली में सड़क हादसा, CMO दफ्तर के संविदा कर्मचारी की मौत, दो अन्य घायल
बरेली के देवरनिया में दोस्त की शादी से लौट रहे तीन युवकों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 5:10 PM IST
बरेली: बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. दोस्त की शादी में शामिल होकर लौट रहे तीन युवकों की बाइक को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों के अनुसार मृतक की पहचान उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी 24 वर्षीय सौरभ शर्मा के रूप में हुई है.
हादसे का शिकार हुए तीन दोस्त: सौरभ शर्मा पंतनगर थाना क्षेत्र के अटरिया मंदिर प्रेमनगर के रहने वाले थे और सीएमओ कार्यालय में संविदा कर्मचारी थे. वह अपने दो दोस्तों पंकज और अंशु के साथ देवरनिया क्षेत्र में एक मित्र के विवाह समारोह में शामिल होने बरेली आए थे. कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब तीनों दोस्त मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे, तभी कटहरा ढाल के पास यह हादसा हुआ. पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को अनियंत्रित होकर रौंद दिया.
शादी की खुशियां मातम में बदलीं: टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक सड़क पर गिरकर लहुलूहान हो गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद सौरभ शर्मा को मृत घोषित कर दिया, जबकि पंकज और अंशु की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
फरार वाहन की तलाश तेज: देवरनिया इंस्पेक्टर आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस की टीमें घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं, ताकि वाहन की पहचान की जा सके. सौरभ शर्मा के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल फरार ड्राइवर की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.
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