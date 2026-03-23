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क्रिकेट के मैदान पर Cardiac Arrest; बरेली में मैच के दौरान 22 वर्षीय छात्र की मौत

​बरेली : हाफिजगंज थाना क्षेत्र के हरहरपुर मटकली गांव में शुक्रवार को उस समय कोहराम मच गया, जब क्रिकेट मैच खेलने के दौरान एक 22 वर्षीय युवक की अचानक मौत हो गई. ईद का त्योहार मनाने घर आए होनहार छात्र की इस तरह मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. युवक बरेली शहर में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रहा था.

बताया गया कि हरहरपुर मटकली गांव निवासी रहीस अहमद का बेटा शाकिब बरेली शहर में रहकर बीएड (B.Ed) की पढ़ाई कर रहा था. ईद की छुट्टी पर वह घर आया था. बीते शुक्रवार को वह गांव के पास ही अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था. खेल के दौरान अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई और वह मैदान पर ही गिर पड़ा. साथ खेल रहे दोस्तों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी. इसके बाद आननफानन साथी खिलाड़ी उसे लेकर ​अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई.

डॉक्टरों के अनुसार यह मामला 'सडन कार्डियक अरेस्ट' (Sudden Cardiac Arrest) का है. युवाओं में अचानक होने वाली ऐसी हृदय संबंधी घटनाएं अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं. परिजनों का कहना है कि शाकिब ​परिवार का लाडला था. बचपन से ही उसे क्रिकेट का शौक था. वह स्थानीय टूर्नामेंटों में प्रभावशाली खिलाड़ी के तौर पर पहचान रखता था. शाकिब की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है.