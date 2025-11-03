ETV Bharat / state

मेला देखने गए युवक का शव खेत में मिला, पुलिस नहीं लगा सकी हत्यारों का सुराग

बरेली शाही थाना क्षेत्र के सेवाजबलपुर गांव का युवक 27 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था.

युवक को शव मिलने पर पहुंचे परिजन.
युवक को शव मिलने पर पहुंचे परिजन.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 3, 2025

बरेली : शाही थाना क्षेत्र के लापता युवक का शव रविवार को एक खेत में दबा मिला. युवक 27 अक्टूबर से लापता था और वह घर से मेला देखने के लिए निकला था. पुलिस ने घटनास्थल की जांच फोरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. हालांकि हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है.

जानकारी देते क्षेत्राधिकारी मीरगंज अजय कुमार.


क्षेत्राधिकारी मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि शाही थाना क्षेत्र के सेवाजबलपुर गांव का रहने वाला वीरेंद्र (24) बीते 27 अक्टूबर को घर से मेला देखने की बात कह कर निकला था. इसके बाद वह लौट कर नहीं पहुंचा. घरवालों ने काफी खोजबीन के बाद 30 अक्टूबर को शाही थाने में वीरेंद्र की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस वीरेंद्र की तलाश में जुटी हुई थी. इसी दौरान रविवार देर रात क्षेत्र में ही एक खेत में उसका शव मिलने की बात पता चली.




क्षेत्राधिकारी मीरगंज अजय कुमार के मुताबिक परिजनों से शिनाख्त कराने के बाद वीरेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पिता चुन्नीलाल का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है. बहरहाल घटनास्थल से फोरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाने के साथ ही वीरेंद्र के दोस्तों और उसके जान पहचान वालों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस टीम को कुछ सुराग मिले हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

