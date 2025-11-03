मेला देखने गए युवक का शव खेत में मिला, पुलिस नहीं लगा सकी हत्यारों का सुराग
बरेली शाही थाना क्षेत्र के सेवाजबलपुर गांव का युवक 27 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 10:08 AM IST
बरेली : शाही थाना क्षेत्र के लापता युवक का शव रविवार को एक खेत में दबा मिला. युवक 27 अक्टूबर से लापता था और वह घर से मेला देखने के लिए निकला था. पुलिस ने घटनास्थल की जांच फोरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. हालांकि हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है.
क्षेत्राधिकारी मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि शाही थाना क्षेत्र के सेवाजबलपुर गांव का रहने वाला वीरेंद्र (24) बीते 27 अक्टूबर को घर से मेला देखने की बात कह कर निकला था. इसके बाद वह लौट कर नहीं पहुंचा. घरवालों ने काफी खोजबीन के बाद 30 अक्टूबर को शाही थाने में वीरेंद्र की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस वीरेंद्र की तलाश में जुटी हुई थी. इसी दौरान रविवार देर रात क्षेत्र में ही एक खेत में उसका शव मिलने की बात पता चली.
क्षेत्राधिकारी मीरगंज अजय कुमार के मुताबिक परिजनों से शिनाख्त कराने के बाद वीरेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पिता चुन्नीलाल का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है. बहरहाल घटनास्थल से फोरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाने के साथ ही वीरेंद्र के दोस्तों और उसके जान पहचान वालों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस टीम को कुछ सुराग मिले हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
यह भी पढ़ें : बरेली में मर्डर मिस्ट्री से उठा पर्दा, महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार
यह भी पढ़ें : Bareilly में आर्मी के सरकारी क्वार्टर में हवलदार की पत्नी की गला रेत कर हत्या