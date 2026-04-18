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बरेली में Murder; रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी को भी गोली लगी

बरेली : भमोरा थाना क्षेत्र के भीकमपुर गांव में शुक्रवार रात एक आपराधिक किस्म के युवक की कुछ लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी. हत्या की वारदात खेत में हुई. जहां हमलावर पहले से मौजूद थे. बताया जा रहा कि एक हमलावर को गोली लगी है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वारदात के बाद से इलाके में सनसनी है.



एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा ने बताया कि भमोरा थाना क्षेत्र में 18 अप्रैल की रात को एक युवक के गोली मारने की सूचना आई थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. युवक की पहचान कल्लू उर्फ कल्याण के रूप में हुई है.

परिजनों के अनुसार कल्लू खेत पर गया था, तभी हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायर किए. गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपी पक्ष के एक व्यक्ति के हाथ में भी गोली लगी है. परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों से कल्लू की रंजिश थी. दो साल पहले भी जमीन को लेकर विवाद हुआ था और चार दिन पहले भी दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी. मामला थाने तक पहुंचा था. शुक्रवार को समझौते की बात चल रही थी. इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया.





एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला आपसी रंजिश का लग रहा है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. गांव में तनाव को देखते हुए सीओ नितिन कुमार और प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह निगरानी बनाए हुए हैं. गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है.

