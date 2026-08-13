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ट्रेडिंग ऐप से युवक के साथ 10.50 लाख की ठगी, साइबर पुलिस ने 8.62 लाख रुपये वापस कराए

बरेली में ट्रेडिंग ऐप के जरिए 11.10 लाख रुपये की ठगी का शिकार हुए युवक को साइबर क्राइम पुलिस ने 8.62 लाख रुपये वापस कराए.

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बरेली में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी: व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर युवक से ठगे 11.10 लाख रुपये (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 8:10 PM IST

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बरेली: ट्रेडिंग ऐप के जरिए कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का लालच बरेली के एक युवक को भारी पड़ गया. साइबर ठगों ने व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा दिया और करीब 11 लाख 10 हजार रुपये की रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा ली.

शिकायत के बाद साइबर क्राइम थाना पुलिस ने रकम की मनी ट्रेल खंगाली और कार्रवाई करते हुए 8 लाख 62 हजार 365 रुपये पीड़ित को वापस करा दिए. बिहारीपुर निवासी मोहित रस्तोगी ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

पश्चिम बंगाल से जुड़े ठगी के तार: जांच में दो आरोपियों के नाम आए सामने, कोर्ट भेजी जा रही चार्जशीट (Video Credit: ETV Bharat)

मुनाफे का झांसा देकर अलग-अलग खातों में मंगाए रुपये: उन्होंने पुलिस को बताया कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उन्हें व्हाट्सऐप के जरिए ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़ा गया. इसके बाद ट्रेडिंग ऐप पर निवेश करने पर शानदार मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया गया. ठगों के झांसे में आकर युवक ने करीब 11.10 लाख रुपये अलग-अलग खातों में भेज दिए. बाद में ठगी का अहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की.

साइबर सेल ने मनी ट्रेल खंगालकर वापस कराए 8.62 लाख: एसएसपी और एसपी क्राइम के निर्देश पर साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल, संबंधित बैंकों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रकम के लेनदेन की कड़ी यानी मनी ट्रेल को ट्रेस किया. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने ठगी की रकम में से 8,62,365 रुपये पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दिए. पुलिस के मुताबिक, ठगी की शेष रकम छोटे-छोटे समूहों में गेमिंग ऐप के माध्यम से ट्रांसफर की गई है.

पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों पर कसा शिकंजा: इसे भी वापस कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. जांच में पश्चिम बंगाल निवासी दो आरोपियों के नाम सामने आए हैं. दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय भेजने की प्रक्रिया चल रही है. इस कार्रवाई में विवेचक प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडेय और कांस्टेबल विजय कुमार की भूमिका रही.

गोपनीय जानकारी शेयर न करने की अपील: साइबर थाना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन निवेश या ट्रेडिंग के नाम पर मिलने वाले अनजान ऑफर से सावधान रहें और किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी शेयर न करें.

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