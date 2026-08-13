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ट्रेडिंग ऐप से युवक के साथ 10.50 लाख की ठगी, साइबर पुलिस ने 8.62 लाख रुपये वापस कराए

बरेली में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी: व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर युवक से ठगे 11.10 लाख रुपये ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: ट्रेडिंग ऐप के जरिए कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का लालच बरेली के एक युवक को भारी पड़ गया. साइबर ठगों ने व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा दिया और करीब 11 लाख 10 हजार रुपये की रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा ली. शिकायत के बाद साइबर क्राइम थाना पुलिस ने रकम की मनी ट्रेल खंगाली और कार्रवाई करते हुए 8 लाख 62 हजार 365 रुपये पीड़ित को वापस करा दिए. बिहारीपुर निवासी मोहित रस्तोगी ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पश्चिम बंगाल से जुड़े ठगी के तार: जांच में दो आरोपियों के नाम आए सामने, कोर्ट भेजी जा रही चार्जशीट (Video Credit: ETV Bharat) मुनाफे का झांसा देकर अलग-अलग खातों में मंगाए रुपये: उन्होंने पुलिस को बताया कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उन्हें व्हाट्सऐप के जरिए ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़ा गया. इसके बाद ट्रेडिंग ऐप पर निवेश करने पर शानदार मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया गया. ठगों के झांसे में आकर युवक ने करीब 11.10 लाख रुपये अलग-अलग खातों में भेज दिए. बाद में ठगी का अहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की.