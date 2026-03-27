बरेली में गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई; पशु क्रूरता का आरोपी 6 महीने के लिए जिला बदर

बरेली में गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई; पशु क्रूरता का आरोपी 6 महीने के लिए जिला बदर
आंवला पुलिस ने गोकशी के आरोपी रिजवान को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 11:35 AM IST
बरेली : जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में बरेली की आंवला पुलिस ने एक शातिर अपराधी को जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है. निर्धारित अवधि के दौरान आरोपी के बरेली की सीमा में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरोपी पर पशु क्रूरता, गोकशी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं.
बताया गया कि न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पुलिस ने यह कार्रवाई की है. आरोपी रिजवान पर पिछले 10 वर्षों से गोकशी के आरोप थे और उसके कृत्यों से क्षेत्र में भय तथा अशांति का माहौल उत्पन्न हो रहा था. आरोपी रिजवान मोहल्ला गंज, कस्बा व थाना आंवला का निवासी है. कोर्ट की नोटिस तामीला के बाद उसे बरेली की सीमा से बाहर बदायूं की सीमा में छोड़ा गया है. इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक सचिन कुमार और हेड कांस्टेबल कामेश्वर की अहम भूमिका रही.
जानें, गुंडा एक्ट क्या है : उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में गुंडा एक्ट (Gunda Act) का मुख्य उद्देश्य आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाना और समाज में शांति बनाए रखना है. यह कानून जिला प्रशासन (DM/Commissioner) को यह शक्ति देता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कदम उठाए जो बार-बार अपराध करता है या जिससे समाज में डर का माहौल बना रहता है.
मुख्य प्रावधान और नियम : जिला बदर (Expulsion) के तहत आरोपी को 6 महीने तक के लिए जिले की सीमा से बाहर निकाल दिया जाता है. इस दौरान वह प्रशासन की अनुमति के बिना जिले में प्रवेश नहीं कर सकता. आरोपी को समय-समय पर संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है. अगर आरोपी भगोड़ा घोषित होता है या आदेश का उल्लंघन करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क (Seize) करने का भी अधिकार है.
आदेश के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान : यदि कोई आरोपी जिसे 'जिला बदर' किया गया है, वह बिना अनुमति के जिले की सीमा में घुसता है तो उसे गिरफ्तार कर 6 महीने से 3 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है. जेल के साथ-साथ आर्थिक दंड (Fine) का भी प्रावधान है. यदि व्यक्ति अवैध हथियारों या गंभीर अपराधों में संलिप्त पाया जाता है तो सजा और भी सख्त हो सकती है.
इन पर लगता है गुंडा एक्ट : आरोपी पशु क्रूरता या गोकशी में शामिल हो. नशीली दवाओं (Drugs) के व्यापार में लिप्त हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अभद्रता के अभ्यस्त अपराधी हो. फर्जीवाड़ा, जालसाजी या विस्फोटक पदार्थों का अवैध काम करते हो. अवैध शराब या जुआ चलाने के आरोपी हो. गुंडा एक्ट की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट (DM) की मंजूरी के बाद प्रभावी होती है.
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