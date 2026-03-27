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बरेली में गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई; पशु क्रूरता का आरोपी 6 महीने के लिए जिला बदर

गुंडा एक्ट का आरोपी रिजवान. ( Photo Credit : ETV Bharat )