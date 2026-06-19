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बरेली में मारपीट के दौरान धक्का लगने से गिरा 3 महीने का मासूम; इलाज के दौरान मौत, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

दो पक्षों के विवाद में गई मासूम की जान, मुख्य आरोपी वीरपाल पुलिस की गिरफ्त में. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के हरेली अलीपुर गांव में आपसी विवाद और मारपीट के दौरान तीन माह के मासूम बच्चे की जान चली गई. इसके बाद गांव में आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार रामकिशन के घर के बाहर वीरपाल नाम का युवक अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था.

घर के सामने हुआ पथराव और हमला: इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर वीरपाल के साथ राजेश सक्सेना, अर्जुन, अंकुश और विनीत भी वहां पहुंच गए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. मारपीट के दौरान रामकिशन की मां अपने तीन माह के पौत्र को गोद में लेकर बाहर आ गईं. परिजनों का आरोप है कि हंगामे के बीच भाग रहे वीरपाल का धक्का लगने से उनकी गोद से मासूम बच्चा नीचे जमीन पर गिर पड़ा.

अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम: गिरने से बच्चे को गंभीर चोटें आईं. इसके बाद परिजन घायल मासूम को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया. लेकिन हालत गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई. मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.