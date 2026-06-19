बरेली में मारपीट के दौरान धक्का लगने से गिरा 3 महीने का मासूम; इलाज के दौरान मौत, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी वीरपाल को हिरासत में लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 4:52 PM IST
बरेली: फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के हरेली अलीपुर गांव में आपसी विवाद और मारपीट के दौरान तीन माह के मासूम बच्चे की जान चली गई. इसके बाद गांव में आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार रामकिशन के घर के बाहर वीरपाल नाम का युवक अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था.
घर के सामने हुआ पथराव और हमला: इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर वीरपाल के साथ राजेश सक्सेना, अर्जुन, अंकुश और विनीत भी वहां पहुंच गए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. मारपीट के दौरान रामकिशन की मां अपने तीन माह के पौत्र को गोद में लेकर बाहर आ गईं. परिजनों का आरोप है कि हंगामे के बीच भाग रहे वीरपाल का धक्का लगने से उनकी गोद से मासूम बच्चा नीचे जमीन पर गिर पड़ा.
अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम: गिरने से बच्चे को गंभीर चोटें आईं. इसके बाद परिजन घायल मासूम को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया. लेकिन हालत गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई. मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
मुख्य आरोपी वीरपाल हिरासत में: सूचना मिलते ही फतेहगंज पूर्वी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मुख्य आरोपी वीरपाल पुत्र द्वारिका प्रसाद को हिरासत में ले लिया है. वहीं, वीरपाल समेत अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. फतेहगंज पूर्वी इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि तीन माह के बच्चे की मौत के मामले में मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
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