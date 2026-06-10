ETV Bharat / state

बरेली कलेक्ट्रेट में हाई-प्रोफाइल ड्रामा: 7 महीने की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को DM दफ्तर के बाहर छोड़ भागा प्रेमी

बरेली के युवक से गाजियाबाद में हुई थी मुलाकात: वह वर्तमान समय में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक निजी कंपनी में नौकरी करके अपना गुजारा करती है. महिला का आरोप है कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव घंघोरा घंघोरी निवासी एक युवक से हुई थी. धीरे-धीरे समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में वे गाजियाबाद में एक साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे. पीड़ित महिला का कहना है कि इस दौरान युवक ने उससे जल्द ही सामाजिक रूप से शादी करने का पवित्र वादा किया था.

बरेली: बरेली के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर उस समय अचानक भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई, जब एक पीड़ित महिला जोर-जोर से रोने-बिलखने लगी. महिला की ऐसी हालत देखकर मौके पर मौजूद कलेक्ट्रेट कर्मी और लोग उसके पास पहुंचे और रोने की मुख्य वजह पूछी.

सात माह की गर्भवती महिला को दिया धोखा: शादी का झांसा देकर आरोपी युवक लगातार महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसके चलते महिला वर्तमान में सात माह की गर्भवती है. आरोप है कि जब महिला ने पेट में पल रहे बच्चे के भविष्य और शादी के लिए युवक पर लगातार दबाव बनाया, तो युवक ने कोर्ट मैरिज कराने का झूठा भरोसा दिया. शातिर युवक ने कानूनी तरीके से शादी करने का बहाना बनाकर महिला को गाजियाबाद से बरेली बुला लिया. पीड़िता के अनुसार, बरेली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आरोपी युवक उसे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धोखे से छोड़कर कहीं चला गया.

डीएम दफ्तर के बाहर छोड़कर फरार हुआ प्रेमी: उसके जाने के तुरंत बाद ही उसका मोबाइल फोन भी पूरी तरह से बंद (स्विच ऑफ) आने लगा, जिससे महिला को ठगे जाने का अहसास हुआ. काफी देर तक लाचार महिला कलेक्ट्रेट परिसर की धूप में रोती-बिलखती रही और वहां से गुजरने वाले लोगों से मदद की गुहार लगाती रही. इस बीच किसी नागरिक की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मामले में महिला से पूछताछ की. पुलिस ने पीड़ित महिला से आरोपी युवक के संबंध में पूरी जानकारी लेने के बाद मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है.

दारोगा वैभव गुप्ता ने दिया कार्रवाई का आश्वासन: वहीं दूसरी ओर, पीड़ित महिला जिला प्रशासन से खुद को न्याय दिलाने और धोखेबाज आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रही है. बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की सघनता से जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. मौके पर पहुंचे दारोगा वैभव गुप्ता ने बताया कि पुलिस पीड़ित महिला से लिखित शिकायत पत्र मिलने के आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी.

यह भी पढ़ें- शामली धर्मांतरण मामले में सीजेएम कोर्ट ने खारिज की चांदनी कुरैशी की जमानत याचिका