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बरेली में पहचान छिपाकर दुष्कर्म: 'राज गुप्ता' बनकर कय्यूम सैफी ने किया रेप; धर्म परिवर्तन का दबाव, देवर भी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बरेली में कय्यूम सैफी नाम के युवक ने 'राज गुप्ता' बनकर एक महिला को प्रेमजाल में फंसाया और दुष्कर्म किया.

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'राज गुप्ता' बनकर कय्यूम ने किया रेप, फिर मंदिर में शादी कर मुकरा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
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बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक महिला ने अपने पति और उसके परिजनों पर हिंदू नाम बताकर प्रेमजाल में फंसाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और देवर से भी रेप कराया.

स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना सीबीगंज क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह पहले गुरुग्राम स्थित एक निजी कंपनी में गार्ड की नौकरी करती थी.

जानकारी देते एसपी सिटी मानुष पारिक. (Video Credit: ETV Bharat)

'राज गुप्ता' बनकर किया शारीरिक शोषण: इसी नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात कंपनी में एक युवक से हुई, जिसने शुरू में अपना नाम राज गुप्ता बताया था. महिला का आरोप है कि युवक ने अच्छी नौकरी दिलाने और शादी करने का भरोसा देकर उसे धोखे से अपने प्रेमजाल में फंसा लिया. पीड़िता के मुताबिक बाद में नौकरी छूटने के बाद वह बरेली वापस लौट आई, लेकिन आरोपी लगातार उसके संपर्क में बना रहा. आरोप है कि मार्च 2024 में आरोपी खुद बरेली आया. फिर नौकरी और शादी का झांसा देकर रामपुर हाईवे पर खड़ी कार में उसके साथ दुष्कर्म किया.

गर्भवती होने पर गर्भपात की कोशिश: इस वारदात के बाद जब महिला गर्भवती हो गई तो आरोपी उसे वापस गुरुग्राम ले गया, जहां उसके साथ दोबारा जबरन दुष्कर्म किया गया. वहां आरोपी और उसके करीबियों द्वारा महिला का जबरन गर्भपात कराने की भी कोशिश की गई थी. महिला का कहना है कि जब उसने विरोध करते हुए शिकायत की बात कही, तो आरोपी ने एक मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली. हालांकि बाद में उसने इस शादी को एक मजाक बताते हुए महिला से आगे के संबंध रखने से साफ इनकार कर दिया.

असली नाम 'कय्यूम सैफी' आने पर खुला राज: पीड़िता का दावा है कि काफी समय बाद उसे सच पता चला कि आरोपी का असली नाम कय्यूम सैफी है और उसने हिंदू नाम बताकर उसे अंधेरे में रखा था. पीड़िता ने आगे आरोप लगाया कि शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद आरोपी के भाई अकरम सैफी ने उसे गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित फ्लैट पर बुलाया. वहां अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. अकरम ने कथित तौर पर यह भी कहा कि उसका और उसके भाई का मुख्य काम हिंदू लड़कियों को फंसाकर इसी तरह प्रताड़ित करना है.

धर्म परिवर्तन के लिए दी जा रही प्रताड़ना: पीड़ित महिला ने बताया कि इसके बाद उसने 17 फरवरी 2025 को एक मासूम बेटी को जन्म दिया. आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद आरोपी और उसके परिवार वालों ने बच्ची को अपनाने के बदले महिला पर मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का कड़ा दबाव बनाया. जब महिला ने इस अनुचित मांग से साफ इनकार कर दिया, तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा. पीड़िता का यह भी गंभीर आरोप है कि आरोपी कय्यूम कई बार उसके मायके पहुंचा और वहां भी उसके साथ जबरन संबंध बनाए.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित: इसके साथ ही महिला को चोरी-छिपे गर्भपात की दवा खिलाने का प्रयास भी किया गया, जिससे उसकी जान को खतरा पैदा हो गया था. फिलहाल बरेली पुलिस ने मुख्य आरोपी राज गुप्ता उर्फ कय्यूम सैफी, उसके भाई अकरम सैफी समेत अन्य लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि 22 मई को एक महिला ने सीबीगंज थाने पर आकर इस पूरे मामले की लिखित सूचना दी थी. उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. उनकी तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है.

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