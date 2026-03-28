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बरेली पुलिस मुठभेड़: बहेड़ी में गौकशी के 4 आरोपी गिरफ्तार, रवि और फैजान समेत पूरा गैंग पकड़ा गया

बरेली: जनपद के बहेड़ी क्षेत्र में गौकशी के एक मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. इस कार्रवाई में दो आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि एक हेड कांस्टेबल भी जख्मी हुआ है. पुलिस की जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि इस तरह के संगठित अपराध में अलग-अलग समुदायों के लोग सक्रिय रूप से शामिल हैं. बहेड़ी क्षेत्र के श्यामाचरण गोटिया के जंगल में किच्छा नदी किनारे 24/25 मार्च की रात गौवंशीय पशु के वध की घटना प्रकाश में आई थी.

नहर पुलिया के पास घेराबंदी और फायरिंग: पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी. शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. इस सूचना पर पुलिस टीम ने उत्तमनगर रोड स्थित नहर पुलिया के पास सघन चेकिंग अभियान शुरू किया. इसी दौरान एक संदिग्ध टेंपो को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन आरोपियों ने वाहन मोड़कर तेजी से भागने का प्रयास किया. पीछा करने पर जब वाहन फंस गया, तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की.

जवाबी कार्रवाई में दो तस्करों को लगी गोली: आरोपियों की ओर से की गई इस अचानक फायरिंग में हेड कांस्टेबल सरजीत सिंह घायल हो गए. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो आरोपियों के पैर में गोली लग गई और वे वहीं गिर पड़े. मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहे दो अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान फैजान, लईक, सद्दाम और रवि के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से 4 अवैध असलहे, कारतूस, पशु वध के उपकरण, एक टेंपो, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए हैं.