5 साल पुराने हत्याकांड में बरेली की अदालत का बड़ा फैसला; 2 आरोपी बाइज्जत बरी, 5 को उम्र कैद की सजा
बरेली के आंवला के आसपुर गांव में 26 अप्रैल 2020 को हुई थी वारदात. अदालत ने सभी पर 75-75 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 अप्रैल 2020 को जसवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बरेली की अदालत ने 5 को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 75-75 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जबकि सबूतों के अभाव में 2 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया.
घटना बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के आसपुर गांव में हुई थी. जसवीर की गोली मारकर और हथियारों से वार करके हत्या कर दी गई थी, जबकि मौके पर मौजूद गुड्डू के भी पीठ में गोली मार दी थी.
बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के आसपुर गांव के रहने वाले जसवीर के भाई नीरज ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 26 अप्रैल को उनके भाई जसवीर को नंदन और महेंद्र घर से बुलाकर गांव के बाहर ले गए थे. जहां पहले से मौजूद उनके साथ ही छोटे, विजय, नन्हे ने मिलकर जसवीर के पेट में गोली मार दी.
साथ ही धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. मौके पर मौजूद गुड्डू को आरोपियों ने पीठ में गोली मारकर घायल कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने जसवीर के भाई नीरज की तहरीर पर नंदन, महेंद्र, छोटू, विजय, नन्हे, प्रवीण वाल्मीकि और आर्येंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमेंद्र कुमार गंगवार ने बताया कि जसवीर की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष तीन विजेंद्र त्रिपाठी की अदालत में चली सुनवाई के दौरान कुल 13 गवाह पेश किए गए. अदालत ने मामले में नंदन, महेंद्र, छोटे, विजय और नन्हे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं प्रवीण वाल्मीकि और आर्येंद्र ठाकुर को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया.
