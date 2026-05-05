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बरेली टंकी हादसा; सपा सांसद नीरज मौर्या ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लिया एक्शन

प्रारंभिक जांच में निर्माण कार्य में अनियमितताओं और गुणवत्ता में कमी की बात सामने आ रही है. जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की आशंका.

बरेली में टंकी हादसा.
बरेली में टंकी हादसा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 10:39 AM IST

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बरेली : सरदार नगर में बीते सोमवार को पानी की टंकी ढहने के मामले में सियासत शुरू हो गई है. आंवला से सपा सांसद नीरज मौर्या ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जिम्मेदारों पर शिकंजा कसते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

बता दें, ग्राम पंचायत सरदार नगर में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी बीते दिन अचानक ढह गई. इस हादसे में कई लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं. ईटीवी से बातचीत में नीरज मौर्या ने कहा कि आंवला तहसील के सरदार नगर में पानी की टंकी का इस तरह गिरना बेहद गंभीर मामला है. यह निर्माण कार्यों में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है.

सपा सांसद ने जल जीवन मिशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन जमीनी स्तर पर यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है. वे पहले भी इस मुद्दे को लोकसभा में उठा चुके हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया. अब इस मुद्दे को ‘दिशा’ की बैठक में जिलाधिकारी और अधिकारियों के सामने उठाएंगे.


वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निर्माणदायी संस्था एनसी लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और उसे ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा कई जिम्मेदार अधिकारियों पर भी गाज गिरी है. जल निगम ग्रामीण के संबंधित जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. इसके अलावा एक अन्य असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है. अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

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