बरेली प्रशासन से टूट रहा फरियादियों का भरोसा! 7 दिनों में आत्मदाह के 3 प्रयासों ने बढ़ाई चिंता
प्रशासनिक कार्यप्रणाली और शिकायत निस्तारण व्यवस्था पर उठ रहे सवाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : July 19, 2026 at 2:45 PM IST
बरेली : बीते सात दिनों के भीतर आत्मदाह और आत्महत्या के प्रयास की तीन घटनाओं से प्रशासनिक कार्यप्रणाली और शिकायत निस्तारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. कलेक्ट्रेट गेट, एसएसपी कार्यालय और अब फतेहगंज पश्चिमी में हुई घटनाओं ने यह बहस तेज कर दी है. वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि लोग अपनी मांगें मनवाने के लिए आत्मघाती कदम क्यों उठा रहे हैं.
बता दें, पहली घटना में बहेड़ी की एक महिला ने न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया था. जिसे पुलिस ने समय रहते रोक दिया. दूसरी घटना में कलेक्ट्रेट गेट पर एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने कथित रूप से आत्मदाह का प्रयास किया. तीसरी घटना शनिवार को फतेहगंज पश्चिमी के टिटौली गांव में हुई. यहां जमीन विवाद से परेशान किसान कांता प्रसाद गंगवार और उनकी पैरवी कर रहीं जिला पंचायत सदस्य ममता गंगवार ने राजस्व टीम के सामने ही आत्मदाह का प्रयास किया. हालांकि सभी को बचा लिया गया.
किसान कांता प्रसाद का आरोप है कि गाटा संख्या 232 की उसकी करीब 1 बीघा 4 बिस्वा जमीन पर पड़ोसी ने वर्षों से कब्जा कर रखा है. कई बार तहसील और जिला प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं हुआ. शुक्रवार को राजस्व टीम पैमाईश करने पहुंची थी, लेकिन विवाद के चलते कार्रवाई अधूरी रह गई. शनिवार को एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और पुलिस की मौजूदगी में दोबारा पैमाईश हुई. जब टीम बिना कब्जा दिलाए लौटने लगी तो दोपहर करीब 2:30 बजे ममता गंगवार और कांता प्रसाद ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया.
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