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बरेली प्रशासन से टूट रहा फरियादियों का भरोसा! 7 दिनों में आत्मदाह के 3 प्रयासों ने बढ़ाई चिंता

प्रशासनिक कार्यप्रणाली और शिकायत निस्तारण व्यवस्था पर उठ रहे सवाल.

बरेली में धरना प्रदर्शन करते फरियादी.
बरेली में धरना प्रदर्शन करते फरियादी. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 1:44 PM IST

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Updated : July 19, 2026 at 2:45 PM IST

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बरेली : बीते सात दिनों के भीतर आत्मदाह और आत्महत्या के प्रयास की तीन घटनाओं से प्रशासनिक कार्यप्रणाली और शिकायत निस्तारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. कलेक्ट्रेट गेट, एसएसपी कार्यालय और अब फतेहगंज पश्चिमी में हुई घटनाओं ने यह बहस तेज कर दी है. वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि लोग अपनी मांगें मनवाने के लिए आत्मघाती कदम क्यों उठा रहे हैं.

बरेली प्रशासन से उठ रहा फरियादियों का भरोसा! (Video Credit : ETV Bharat)



बता दें, पहली घटना में बहेड़ी की एक महिला ने न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया था. जिसे पुलिस ने समय रहते रोक दिया. दूसरी घटना में कलेक्ट्रेट गेट पर एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने कथित रूप से आत्मदाह का प्रयास किया. तीसरी घटना शनिवार को फतेहगंज पश्चिमी के टिटौली गांव में हुई. यहां जमीन विवाद से परेशान किसान कांता प्रसाद गंगवार और उनकी पैरवी कर रहीं जिला पंचायत सदस्य ममता गंगवार ने राजस्व टीम के सामने ही आत्मदाह का प्रयास किया. हालांकि सभी को बचा लिया गया.

बरेली में धरना प्रदर्शन करते फरियादी.
बरेली में धरना प्रदर्शन करते फरियादी. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)



किसान कांता प्रसाद का आरोप है कि गाटा संख्या 232 की उसकी करीब 1 बीघा 4 बिस्वा जमीन पर पड़ोसी ने वर्षों से कब्जा कर रखा है. कई बार तहसील और जिला प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं हुआ. शुक्रवार को राजस्व टीम पैमाईश करने पहुंची थी, लेकिन विवाद के चलते कार्रवाई अधूरी रह गई. शनिवार को एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और पुलिस की मौजूदगी में दोबारा पैमाईश हुई. जब टीम बिना कब्जा दिलाए लौटने लगी तो दोपहर करीब 2:30 बजे ममता गंगवार और कांता प्रसाद ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया.

बरेली में धरना प्रदर्शन करते फरियादी. फाइल फोटो
बरेली में धरना प्रदर्शन करते फरियादी. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)
थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने तुरंत पेट्रोल की बोतल छीनकर बड़ा हादसा टाल दिया. इसके बाद राजस्व टीम ने करीब तीन घंटे तक दोबारा पैमाइश कर खेत की सीमाएं चिन्हित कीं. हालांकि मौके पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका. बाद में धरना समाप्त करा दिया गया. वहीं लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें समय पर न्याय नहीं मिल रहा, वहीं प्रशासन का पक्ष है कि मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. वहीं सपा आंवला सांसद नीरज मौर्या ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोगों को न्याय के लिए घूमना पड़ रहा है. इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं. हालांकि आत्मघाती कदम उठाना ठीक नहीं है.

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Last Updated : July 19, 2026 at 2:45 PM IST

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