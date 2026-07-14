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बरेली कोचिंग एसोसिएशन की मांग: सील किए गए संस्थान खोले जाएं, सुरक्षा मानकों के लिए मिले समय

बरेली कोचिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि सैयद जसीम ने बताया कि लखनऊ में हुई अग्निकांड की घटना के बाद प्रदेशभर में सुरक्षा मानकों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. एसोसिएशन इस कार्रवाई का विरोध नहीं करता, बल्कि सभी कोचिंग संचालक छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं.

बरेली: शहर में कोचिंग संस्थानों पर चल रही सीलिंग कार्रवाई के बीच अब बरेली कोचिंग एसोसिएशन ने प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी हैं. मंगलवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय देने और बंद किए गए संस्थानों की सील खोलने की मांग की.

संयुक्त समिति के गठन की मांग: उनका कहना है कि बिना पूर्व सूचना और समय दिए संस्थानों को सील कर देने से मानकों को पूरा करना भी संभव नहीं हो पाता. एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि विद्युत विभाग, बीडीए, अग्निशमन विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों की एक संयुक्त समिति गठित की जाए. यह समिति एक साझा मानक सूची जारी करे, ताकि सभी कोचिंग संस्थानों को स्पष्ट रूप से पता चल सके कि किन-किन नियमों का पालन करना आवश्यक है. इसके साथ ही बार-बार अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की समस्या भी समाप्त हो सके.

एडीएम सिटी और बीडीए अधिकारियों ने दिया आश्वासन: बरेली कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में एडीएम सिटी और बीडीए अधिकारियों से सकारात्मक बातचीत हुई है. प्रशासन ने संयुक्त समिति की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि बंद कोचिंग संस्थानों की सील जल्द खोली जाएगी, ताकि निर्धारित समय के भीतर सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा किया जा सके. एसोसिएशन का कहना है कि उनका उद्देश्य प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करना नहीं है, बल्कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुए बिना सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है.

व्यावहारिक सुरक्षा मानक तय करने की अपील: उन्होंने यह भी मांग की कि छोटे और बड़े कोचिंग संस्थानों के लिए छात्रों की संख्या के अनुसार व्यावहारिक सुरक्षा मानक निर्धारित किए जाएं. इससे छोटे संस्थानों को भी नियमों का पालन करने में आसानी होगी और छात्रों की सुरक्षा से भी कोई समझौता नहीं होगा. एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि वे प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस ज्ञापन के बाद कोचिंग संचालकों को कितनी राहत देता है.

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