शंकराचार्य के अपमान पर इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हाउस अरेस्ट, सर्विलांस पर फोन

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात रहे सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सुर्खियों में हैं. ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान से आहत होकर इस्तीफा देने वाले इस पीसीएस अधिकारी का कहना है कि अब उनके सरकारी आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है.

अज्ञात स्थान पर ले जाने का डर: निलंबित अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने आवास के गेट के भीतर से मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आशंका जताई है कि उन्हें रात के अंधेरे में किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा सकता है. उनको विश्वसनीय सूत्रों और कुछ सवर्ण अधिकारियों से जानकारी मिली है कि रात 3 बजे के बाद उनको कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है.

फोन सर्विलांस और सख्त घेराबंदी: अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है. शासन की उन पर पैनी नजर है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका फोन और उनके संपर्क में रहने वाले अन्य अधिकारियों के नंबर सर्विलांस पर लगा दिए गए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से संपर्क साधा है ताकि कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

अनुशासनहीनता के आरोप, सरकार ने सस्पेंड किया: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को "काला कानून" बताते हुए विरोध किया. इसके अलावा, प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुई कथित बदसलूकी से आहत होकर उन्होंने यह निर्णय लिया था.