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बरेली में बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश: मनौना धाम से अगवा बच्चा बरामद, अस्पताल संचालक और नर्स समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

मनौना धाम से हुआ था अपहरण: बरेली पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार बीते 24 मई को मनौना धाम परिसर से सफाई कर्मचारी रमन के डेढ़ वर्षीय इकलौते पुत्र के अचानक लापता होने की लिखित सूचना मिली थी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अज्ञात के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच के लिए कई टीमें गठित की थीं. इस सघन जांच के दौरान ही 27 मई को पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश कन्नौजिया और पवन चंदेल को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी. इन दोनों शातिर बदमाशों की ही निशानदेही पर पुलिस ने अपहृत मासूम को सकुशल बरामद कर उसके रोते-बिलखते परिजनों को सौंप दिया था.

पुलिस ने इस अंतरराष्ट्रीय सांठगांठ वाले मामले में एक निजी अस्पताल के संचालक और वहां कार्यरत नर्स समेत तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस ताजा कार्रवाई के साथ ही मासूम के अपहरण और सौदेबाजी के इस गंभीर मामले में अब तक गिरफ्तार होने वाले कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर छह हो गई है.

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आंवला थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मनौना धाम से एक डेढ़ वर्षीय मासूम बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. स्थानीय पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर बच्चा चोरी करने और उनकी अवैध खरीद-फरोख्त करने वाले एक बहुत बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है.

अस्पताल संचालक और नर्स शामिल: पकड़े गए बदमाशों से जब पुलिस ने रिमांड पर कड़ी पूछताछ की, तो उन्होंने अपने तीसरे साथी उत्तम वाजपेई का नाम उगला, जिसे बाद में तत्परता से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उत्तम से मिली बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस रैकेट की अगली कड़ी में शामिल संजय कुमार विश्वास, केशवराम उर्फ मंजेश और नर्स सीता को भी दबोच लिया. विस्तृत विधिक जांच में यह बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि शनिवार को गिरफ्तार किए गए यह तीनों आरोपी सीधे तौर पर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. पुलिस के मुताबिक यह संगठित गिरोह पिछले लंबे समय से नवजात बच्चों की चोरी करने और उन्हें निसंतान दंपतियों को मोटी रकम में बेचने के अवैध कारोबार में सक्रिय था.

तीन बच्चों को बेचने की बात कबूली: इस गिरोह के शातिर सदस्य विभिन्न निजी अस्पतालों, बड़े मंदिरों, मेलों और अन्य भारी भीड़भाड़ वाले स्थानों से रेकी कर बच्चों का अपहरण करते थे और बाद में उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच देते थे. एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने इस बड़े खुलासे की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक कुल छह शातिर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है. पकड़े गए सभी आरोपी एक बेहद सुनियोजित और संगठित गिरोह के रूप में एक-दूसरे के संपर्क में रहकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे थे. शुरुआती पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अब तक तीन मासूम बच्चों को अलग-अलग शहरों में चोरी कर मोटी रकम में बेचने की बात स्वीकार कर ली है.

पूरे सिंडिकेट की जांच में जुटी पुलिस: पकड़े गए अस्पताल कर्मियों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके पूरे अंतरराज्यीय नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है. इसके साथ ही पूर्व में बेचे गए उन तीन अभागे बच्चों तक पहुंचने और उन्हें खरीदारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस रैकेट की कड़ियां कई बड़े शहरों के नामी शिशु अस्पतालों और डॉक्टरों से भी जुड़ी हो सकती हैं, जिनका जल्द ही खुलासा किया जाएगा. पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके.

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