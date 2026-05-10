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बरेली में बच्चे की मौत का मामला; पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं, आरोप के बाद निकलवाया गया था शव

आरोप के बाद शव निकलवाया गया था ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : सिरौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ी में बच्चे की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे की हत्या न होने की पुष्टि हुई है. जिसके बाद पुलिस मामले को पति-पत्नी के आपसी विवाद से जोड़कर देख रही है. बता दें कि पिता पर अपने दिव्यांग बेटे की हत्या कर शव को तालाब किनारे दफनाने का आरोप लगा था.

एसपी ग्रामीण साउथ अंशिका वर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एसपी ग्रामीण साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दफनाए गये शव को निकलवाया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है. साथ ही शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान भी नहीं मिले हैं. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला पति-पत्नी के विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.