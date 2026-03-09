मुख्यमंत्री ने हिरण्यकश्यप का अपमान किया, जवाब चुनाव में मिलेगा : डॉ. राजपाल कश्यप
बरेली में समाजवादी पार्टी के होली मिलन समारोह में पहुंचे सपा एमएलसी और पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजपाल कश्यप ने लगाया आरोप.
बरेली : बिथरी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान सपा एमएलसी और पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजपाल कश्यप ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राजा हिरण्यकश्यप के अपमान का आरोप लगाया है. डॉ. कश्यप ने कहा कि सीएम की बयानबाजी से कश्यप समाज के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है. समाज इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में देगा.
सपा की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन लाल फाटक स्थित एक लॉन में सपा के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप की ओर से किया गया था. समारोह में बिथरी विधानसभा क्षेत्र से कश्यप समाज समेत हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए आने वाले चुनाव में जवाब देने का आह्वान किया.
मुख्य अतिथि सपा एमएलसी और पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजपाल कश्यप ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कश्यप समाज के राजा हिरण्यकश्यप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे समाज में नाराजगी है. कश्यप समाज इस अपमान को नहीं भूलेगा और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में इसका जवाब देगा.
बहेड़ी से सपा विधायक अताउर रहमान ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाकर अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाना चाहिए. पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने कहा कि बिथरी विधानसभा में कश्यप समाज की बड़ी मौजूदगी इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में बदलाव की लहर है. कार्यक्रम को शिवचरण कश्यप समेत कई जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया.
