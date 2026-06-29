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बरेली में खाना बनाने को लेकर भाई से हुई थी बहस, युवती ने कर लिया सुसाइड

बरेली के सीबीगंज में खाना बनाने को लेकर भाई-बहन में हुए विवाद के बाद युवती ने गुस्से में कोई जहरीली चीज़ पी लिया.

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प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर की गई थी युवती. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 11:03 PM IST

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बरेली: बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसाखेड़ा गोटिया गांव में घरेलू विवाद एक परिवार के लिए दर्दनाक साबित हुआ. खाना बनाने को लेकर भाई-बहन के बीच हुई कहासुनी के बाद एक युवती ने कथित तौर पर घर में जहरीली चीज़ पी ली. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

खाना बनाने की बात पर हुई कहासुनी: युवती के पिता तेजपाल ने बताया कि वह हरियाणा में नौकरी करते हैं. शनिवार को घर में खाना तैयार नहीं था. इसी बात को लेकर बेटे सनी ने अपनी बहन शीतल से खाना बनाने के लिए कहा. इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई.

जानकारी देते पिता (Video Credit: ETV Bharat)

गुस्से में पिया जहरीला पदार्थ: परिजनों का आरोप है कि विवाद के बाद शीतल ने गुस्से में घर में कोई जहरीली चीज़ पी ली. शुरुआत में उसने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी. कुछ देर बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों को पता चला. उसे तत्काल फतेहगंज पश्चिमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.

अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया: वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. रविवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर सीबीगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भाई से विवाद के बाद युवती ने जहरीला पदार्थ पी लिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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