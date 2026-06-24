बरेली में हादसा: शादी के 4 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिला दूल्हे की लाश, विदाई की तैयारियों के बीच छाया मातम
19 जून को शादी के बाद घर में दुल्हन की पहली विदाई की रस्म की तैयारियां चल रही थीं. पुलिस जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 9:46 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शादी के महज चार दिन बाद एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां अचानक चीख-पुकार और मातम में बदल गईं. घर में जहां एक तरफ नवविवाहित दुल्हन की पहली विदाई की रस्म को लेकर उत्साह और तैयारियां चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर घर के इकलौते छोटे बेटे की मौत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. यह घटना बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र की है, जहां बुधवार को रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त और पहचान कराने का प्रयास शुरू किया.
आधार कार्ड से हुई युवक की पहचान: पुलिस को तलाशी के दौरान युवक की जेब से एक पहचान पत्र मिला जिसके आधार पर उसकी पहचान जौहरपुर निवासी 25 वर्षीय रामजी शर्मा के रूप में हुई. शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने तुरंत घटना की सूचना युवक के रोते-बिलखते परिजनों को दी. बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे युवक के परिजनों ने बताया कि रामजी का विवाह अभी बीते 19 जून को ही बेहद धूमधाम के साथ संपन्न हुआ था. वह अपनी शादी के बाद 22 जून को ही अत्यंत खुशी के साथ अपनी पत्नी की विदाई कराकर वापस अपने पैतृक घर लौटा था.
दुल्हन की पहली विदाई से पहले हादसा: पारिवारिक परंपरा के अनुसार गुरुवार को पहली विदाई की बेहद महत्वपूर्ण रस्म के लिए ससुराल पक्ष के लोगों के आने की तैयारियां घर पर बड़े स्तर पर चल रही थीं, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था और इस मांगलिक उत्सव से पहले ही यह दुखद और रहस्यमयी हादसा हो गया. मृतक रामजी शर्मा अपने भरे-पूरे परिवार में पांच भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा व सबका बेहद लाडला था. वह अपनी आजीविका चलाने और परिवार की मदद के लिए शहर की ही एक प्रतिष्ठित कार एजेंसी में सम्मानजनक पद पर कार्यरत था.
जांच में जुटी सीबीगंज थाना पुलिस: इस भीषण और असमय हादसे की सूचना मिलते ही रोते-चिल्लाते परिजन और रिश्तेदार भारी संख्या में घटनास्थल पर एकत्र हो गए. घर में आई नई-नवेली दुल्हन के हाथों की रची मेहंदी अभी ठीक से फीकी भी नहीं पड़ी थी कि उसके सुहाग के हमेशा के लिए उजड़ने की इस खबर ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया. जिसने भी शादी के मंडप की खुशियों के बाद श्मशान की इस तब्दीली का मंजर देखा, उसकी आंखें पूरी तरह नम हो गईं. सीबीगंज थाना इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे संवेदनशील मामले की गहनता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही मौत के असली कारणों की सटीक पुष्टि हो सकेगी.
यह भी पढ़ें- ग्रेटर कानपुर का खाका तैयार: 5,000 एकड़ में बसेगा नया शहर, मेडि सिटी और नॉलेज सिटी के लिए KDA खर्च करेगा 16,000 करोड़ रुपये