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बरेली में हादसा: शादी के 4 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिला दूल्हे की लाश, विदाई की तैयारियों के बीच छाया मातम

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शादी के महज चार दिन बाद एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां अचानक चीख-पुकार और मातम में बदल गईं. घर में जहां एक तरफ नवविवाहित दुल्हन की पहली विदाई की रस्म को लेकर उत्साह और तैयारियां चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर घर के इकलौते छोटे बेटे की मौत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. यह घटना बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र की है, जहां बुधवार को रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त और पहचान कराने का प्रयास शुरू किया.

आधार कार्ड से हुई युवक की पहचान: पुलिस को तलाशी के दौरान युवक की जेब से एक पहचान पत्र मिला जिसके आधार पर उसकी पहचान जौहरपुर निवासी 25 वर्षीय रामजी शर्मा के रूप में हुई. शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने तुरंत घटना की सूचना युवक के रोते-बिलखते परिजनों को दी. बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे युवक के परिजनों ने बताया कि रामजी का विवाह अभी बीते 19 जून को ही बेहद धूमधाम के साथ संपन्न हुआ था. वह अपनी शादी के बाद 22 जून को ही अत्यंत खुशी के साथ अपनी पत्नी की विदाई कराकर वापस अपने पैतृक घर लौटा था.

दुल्हन की पहली विदाई से पहले हादसा: पारिवारिक परंपरा के अनुसार गुरुवार को पहली विदाई की बेहद महत्वपूर्ण रस्म के लिए ससुराल पक्ष के लोगों के आने की तैयारियां घर पर बड़े स्तर पर चल रही थीं, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था और इस मांगलिक उत्सव से पहले ही यह दुखद और रहस्यमयी हादसा हो गया. मृतक रामजी शर्मा अपने भरे-पूरे परिवार में पांच भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा व सबका बेहद लाडला था. वह अपनी आजीविका चलाने और परिवार की मदद के लिए शहर की ही एक प्रतिष्ठित कार एजेंसी में सम्मानजनक पद पर कार्यरत था.