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भाजपा के रोड शो में फंसे अभ्यर्थियों की छूटी TET परीक्षा, 17 केंद्रों पर 13,258 परीक्षार्थी हुए शामिल

गोरखपुर : TET परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की जांच करते निरीक्षक. (Photo Credit : ETV Bharat)

बरेली-बदायूं रोड पर लगे जाम के कारण मनोहर भूषण इंटर कॉलेज, नैनीताल रोड स्थित परीक्षा केंद्र पर कई अभ्यर्थी करीब दो मिनट देरी से पहुंचे. प्रवेश समय समाप्त होने के कारण उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया. हालांकि एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के बाद बायोमीट्रिक सत्यापन सहित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं. इसलिए नियमानुसार किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जा सकता. महिला अभ्यर्थियों का दावा किया कि उनकी तरह करीब 8 अभ्यर्थियों की जाम के कारण परीक्षा छूट गई.

बरेली/गोरखपुर : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) के पहले दिन कई अभ्यर्थियों की परीक्षा भाजपा नेता के रोड शो का काफिला गुजरने के दौरान लगे जाम के कारण छूट गई. प्रभावित अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर दोबारा परीक्षा कराने या वैकल्पिक अवसर देने की मांग की है. इस दौरान महिला अभ्यर्थी परीक्षा छूटने के चलते बेहद हताश दिखीं. उनका कहना था कि उनकी एक साल की मेहनत खराब हो गई.

उधर, जिले के 17 परीक्षा केंद्रों पर टीईटी का पहला दिन शांतिपूर्ण और नकलविहीन माहौल में संपन्न हुआ. प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. पहली पाली में 7,549 में से 6,603 और दूसरी पाली में 7,550 में से 6,655 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. इस प्रकार कुल 15,099 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 13,258 ने परीक्षा दी. जबकि 1,841 अनुपस्थित रहे. जिले में परीक्षा 2 से 4 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी. एसपी सिटी मानुष पारीक और एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

गोरखपुर : कड़ी निगरानी में हुई पहले दिन की TET परीक्षा

गोरखपुर में शिक्षक पात्रता परीक्षा पहले दिन जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी में गई. पहली पारी की परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होकर 12:00 बजे तक चली. दूसरी पाली की परीक्षा 5 बजे संपन्न हुई. परीक्षा में कुल 72020 शामिल होंगे. परीक्षार्थियों के लिए कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

आंकड़ों के अनुसार पहले दिन की परीक्षा की पहली पाली में 14,615 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना था. जिनमें से 1,716 अनुपस्थित रहे. दूसरी पाली में भी 14,615 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, जिनमें से 1,568 अनुपस्थित रहे और 13,047 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी.

परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई. प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग की गई और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए डबल लॉक व्यवस्था लागू रही. प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद रहा.

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