ETV Bharat / state

व्यापारी ने बहाने से होटल ले जाकर नाबालिक छात्रा से किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बरेली : कास्मेटिक का अच्छा सामान दिलाने और प्रेम का झूठा दिखावा करके व्यापारी ने होटल ले जाकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किया. होटल में नाबालिग छात्रा लाने के विवाद के चलते मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी कास्मेटिक व्यापारी शाहजहांपुर का रहने वाला है.



पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक के मुताबिक शाहजहांपुर निगोही थाना क्षेत्र का रहने वाले फैय्याज कॉस्मेटिक सामान का व्यापारी है. उसकी दुकान में एक अन्य समुदाय की छात्रा का आना जाना था. इसी दौरान फैय्याज ने छात्रा से जान पहचान बढ़ाई और प्रेम जाल में फंसा लिया. बातचीत के दौरान उसने छात्रा को सस्ता कास्मेटिक सामान बरेली से दिलाने का झांसा दिया और उसे एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया. होटलकर्मियों ने मामला संदिग्ध देख ऐतराज किया तो फैय्याज उनसे भिड़ गया. इस पर मामला पुलिस तक पहुंचा.

पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक के अनुसार आरोपी फैय्याज ने नाबालिग छात्रा का फर्जी आधार कार्ड बनाकर होटल में रूम लिया था. छात्रा बीएससी की पढ़ाई कर रही है. छात्रा के पिता की तहरीर पर फैय्याज के खिलाफ बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के पास से दो फर्जी आधार कार्ड और उसकी कार बरामद की गई है. मामले में विधिक कार्रवाई के बाद छात्रा को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.