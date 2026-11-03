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बरेली में भीषण सड़क हादसा; नेपाल जा रही बस खड़े ट्रक में घुसी, 25 लोगों के घायल और 1 की मौत की सूचना

बरेली में भीषण सड़क हादसा ( Photo Credit : ETV Bharat )

बरेली : फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के धनेटा रेलवे फाटक के पास मंगलवार तड़के करीब 3:30 बजे भीषण सड़क हादसे में एक मुसाफिर की मौत और 25 लोगों के घायल होने की सूचना है. बताया गया कि हिमाचल प्रदेश से नेपाल जा रही यात्रियों से भरी बस सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी. हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को मीरगंज सीएचसी पहुंचाया. कई घायलों को निजी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.





सीओ देवेश सिंह ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के धनेटा रेलवे फाटक के पास सड़क पर ट्रक खड़ा था. इसी दौरान नेपाल जा रही बस ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची थी. घायलों को मीरगंज सीएचसी, खिरका सीएचसी और राजश्री अस्पताल में भर्ती कराया गया.