बरेली में भीषण सड़क हादसा; नेपाल जा रही बस खड़े ट्रक में घुसी, 25 लोगों के घायल और 1 की मौत की सूचना
फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के धनेटा रेलवे फाटक के पास मंगलवार तड़के हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:10 AM IST
बरेली : फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के धनेटा रेलवे फाटक के पास मंगलवार तड़के करीब 3:30 बजे भीषण सड़क हादसे में एक मुसाफिर की मौत और 25 लोगों के घायल होने की सूचना है. बताया गया कि हिमाचल प्रदेश से नेपाल जा रही यात्रियों से भरी बस सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी. हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को मीरगंज सीएचसी पहुंचाया. कई घायलों को निजी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.
सीओ देवेश सिंह ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के धनेटा रेलवे फाटक के पास सड़क पर ट्रक खड़ा था. इसी दौरान नेपाल जा रही बस ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची थी. घायलों को मीरगंज सीएचसी, खिरका सीएचसी और राजश्री अस्पताल में भर्ती कराया गया.
सीओ के अनुसार हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जबकि कई अन्य को मामूली चोटें आई हैं. सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. दुर्घटना में किसी की मौत होने की सूचना फिलहाल नहीं है. हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है. पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी है.
मीरगंज सीएचसी पहुंचे घायलों की सूची
राम बहादुर सुनार पुत्र डम्मर वाल सुनार, निवासी भटिया, नेपाल
सुबरना पुत्री रतना
रोहित पुत्र सुधीप
सुधीप पुत्र तिलवीर
संदेश पुत्र सत्यम
देवेश राज पुत्र शिवराज
अमर बहादुर पुत्र बुद्धि बहादुर
साविल पुत्र वल बहादुर
राम बहादुर पुत्र पिसारी
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