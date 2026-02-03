बरेली में यूपी-उत्तराखंड को जोड़ने वाले मिनी बाईपास पर चला बुलडोजर, कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप
बरेली नगर निगम की टीम ने करीब एक किलोमीटर के दायरे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की.
बरेली : उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले बरेली के महत्वपूर्ण मिनी बाईपास मार्ग पर नगर निगम की टीम मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजरल कार्रवाई की. नगर निगम की टीम ने करीब एक किलोमीटर के दायरे में लंबे समय से हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ दिया. इस बाबत क्षेत्रीय लोगों ने भी नगर आयुक्त से शिकायत भी की थी. अतिक्रमण की वजह से यातायात बाधित हो रहा था और बरसात में जलभराव भी हो रहा था.
सेवाधाम काॅलोनी के रहने वाले एमआर युदुवंशी ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से कॉलोनी में लंबे समय से जलभराव की समस्या थी. जिसके संबंध में नगर आयुक्त से शिकायत की गई थी. इसके बाद नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया था. निरीक्षण के बाद नगर निगम की टीम ने करीब एक किलोमीटर के दायरे में हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की है.
वार्ड नंबर 55 के सभासद नवल किशोर मौर्या ने बताया कि नगर निगम ने मिनी बाईपास की दूसरी ओर 6 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से नाले के निर्माण को स्वीकृति दी है. नाला निर्माण पूरा होने के बाद सड़क और आसपास की कॉलोनियों में जलभराव की समस्या से स्थाई राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही यूपी–उत्तराखंड के बीच इस रोड से आवागमन और अधिक सुगम होगा. नगर निगम अधिकारियों का दावा है कि यह मार्ग दोनों राज्यों को जोड़ने वाला अहम कॉरिडोर है. इसलिए विकास कार्यों में बाधा डालने वाले अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
