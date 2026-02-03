ETV Bharat / state

बरेली में यूपी-उत्तराखंड को जोड़ने वाले मिनी बाईपास पर चला बुलडोजर, कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप

बरेली : उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले बरेली के महत्वपूर्ण मिनी बाईपास मार्ग पर नगर निगम की टीम मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजरल कार्रवाई की. नगर निगम की टीम ने करीब एक किलोमीटर के दायरे में लंबे समय से हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ दिया. इस बाबत क्षेत्रीय लोगों ने भी नगर आयुक्त से शिकायत भी की थी. अतिक्रमण की वजह से यातायात बाधित हो रहा था और बरसात में जलभराव भी हो रहा था.

बरेली में चला नगर निगम का बुलडोजर. (Video Credit : ETV Bharat)



सेवाधाम काॅलोनी के रहने वाले एमआर युदुवंशी ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से कॉलोनी में लंबे समय से जलभराव की समस्या थी. जिसके संबंध में नगर आयुक्त से शिकायत की गई थी. इसके बाद नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया था. निरीक्षण के बाद नगर निगम की टीम ने करीब एक किलोमीटर के दायरे में हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की है.