बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ के शोरूम पर चला बुलडोजर; BDA की लगातार दूसरे दिन कार्रवाई

बरेली विकास प्राधिकरण ने 8 घंटे बुलडोजर चलाकर पीलीभीत बाईपास पर अवैध रूप से बने शोरूम को ढहा दिया.

बरेली में बुलडोजर कार्रवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 7:02 PM IST

2 Min Read
बरेली: यूपी के बरेली जनपद में 26 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में रविवार को लगातार दूसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई हुई. बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी माने जाने वाले आरिफ के पीलीभीत बाईपास पर स्थित कपड़े के बड़े शोरूम पर बुलडोजर चलाया. सुबह शुरू हुई यह कार्रवाई करीब 8 घंटे तक चली और देर शाम तक शोरूम को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया.

शोरूम ढहाए जाने की कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया था. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. बीडीए अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण पूरी तरह से अवैध था. आरिफ को अवैध निर्माण हटाने के लिए बार-बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया. इसके बाद ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई.

बरेली में बुलडोजर कार्रवाई. (Video Credit; ETV Bharat)

यह कार्रवाई प्रशासन की अवैध निर्माणों के खिलाफ शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति को दर्शाती है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चाहे वह व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अवैध निर्माणों पर अब किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी. यह लगातार दूसरा दिन है जब आरिफ की संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है.

बीडीए ने शनिवार को भी पीलीभीत रोड स्थित आरिफ की लगभग 16 दुकानों और एक मार्केट के हिस्से को ध्वस्त किया था. लगातार दो दिन में हुई इस बड़ी कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है. फिलहाल, घटनास्थल पर पुलिस और बीडीए की संयुक्त टीम तैनात है और प्रशासन पूरी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है.

बरेली एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि पीलीभीत बाईपास पर बीडीए की बुलडोजर कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है. पूरे क्षेत्र को पुलिस टीम ने सुरक्षा घेरे में ले रखा है.

ये भी पढ़ेंः बरेली में गरजा बुलडोजर; दंगे के मास्टरमाइंड के करीबी के शोरूम और 16 दुकानों को किया ध्वस्त

