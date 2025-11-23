ETV Bharat / state

बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ के शोरूम पर चला बुलडोजर; BDA की लगातार दूसरे दिन कार्रवाई

बरेली में बुलडोजर कार्रवाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: यूपी के बरेली जनपद में 26 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में रविवार को लगातार दूसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई हुई. बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी माने जाने वाले आरिफ के पीलीभीत बाईपास पर स्थित कपड़े के बड़े शोरूम पर बुलडोजर चलाया. सुबह शुरू हुई यह कार्रवाई करीब 8 घंटे तक चली और देर शाम तक शोरूम को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया. शोरूम ढहाए जाने की कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया था. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. बीडीए अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण पूरी तरह से अवैध था. आरिफ को अवैध निर्माण हटाने के लिए बार-बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया. इसके बाद ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई. बरेली में बुलडोजर कार्रवाई. (Video Credit; ETV Bharat)