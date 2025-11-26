ETV Bharat / state

बरेली में हार्ट अटैक से BLO की मौत; SIR में लगी थी ड्यूटी, परिजन बोले- काम के बोझ से परेशान थे, परिवार में 2 छोटे बच्चे

बरेली : हार्ट अटैक से बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की मौत हो गई. बीएलओ बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे. वह SIR को लेकर बीएलओ की ड्यूटी भी कर रहे थे. परिवार के लोगों ने काम के दबाव की वजह से तबीयत बिगड़ने के आरोप लगाए हैं. वहीं दूसरी गोंडा में एक बीएलओ ने सुसाइड कर लिया.

शहर के कर्मचारी नगर के रहने वाले सर्वेश कुमार गंगवार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे. SIR को लेकर उन्हें बीलओ बनाया गया था. वह भोजीपुरा ब्लॉक के परधौली गांव में बुधवार को ड्यूटी पर गए थे. इस दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई.

स्टाफ ने पहुंचाया अस्पताल : स्कूल स्टाफ समेत अन्य ने आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सीएमओ कार्यालय द्वारा प्राथमिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है. वहीं बीएसए विनीता सिंह ने भी शिक्षक की मौत की पुष्टि कर दी है. बीएसए पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचीं. परिवार से जानकारी ली.

'मानसिक रूप से परेशान थे सर्वेश' : सर्वेश के बड़े भाई योगेश गंगवार ने बताया कि वह भी शिक्षा विभाग में तैनात हैं. उन्हें सुपरवाइजर बनाया गया है. पिछले कई दिनों से बीएलओ ड्यूटी के कारण सर्वेश दबाव में थे. मानसिक रूप से परेशान थे. बीएलओ की जिम्मेदारी देकर उन पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया था, इससे यह घटना हो गई.